Російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі знову заблокувала розгляд питання розмінування і відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування.

Про це за підсумками чергового засідання ТКГ повідомили в українській делегації.

У середу, 7 липня, у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання групи на рівні голів делегацій.

Усі пропозиції та ініціативи української сторони досі не схвалюються російською стороною.

Обмін утримуваними особами

Українська делегація продовжує наполягати на потребі у якнайшвидшому звільненні всіх утримуваних осіб.

Спільно з новопризначеною модераторкою гуманітарної підгрупи від ОБСЄ Шарлоттою Реландер делегація закликала РФ надати до наступного засідання ТКГ актуалізовані списки утримуваних осіб для прискорення підготовки до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення.

Питання безпеки

Українська сторона надіслала до ОБСЄ ноти про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

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Також обговорили проблему обмеження свободи пересування спеціальної моніторингової групи ОБСЄ та знищення їхнього обладнання. За тиждень зафіксовано 15 таких випадків на тимчасово окупованих територіях.

Розмінування і КПВВ

Російська сторона вкотре заблокувала запланований розгляд питання розмінування дев’ятнадцяти ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ.

Також блокується відкриття КПВВ з російського боку лінії розмежування.

Питання МАГАТЕ

Питання доступу на тимчасово окуповані території інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) досі не розв’язано. Обговорення допущення інспекторів для перевірки стану ядерних матеріалів на кількох об’єктах українська сторона вкотре порушила і попросила ОБСЄ про сприяння в організації візиту.