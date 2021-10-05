Сьогодні, 5 жовтня, відбудеться чергове засідання Верховної Ради, де розглядатимуть проєкт закону "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", №4135.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

Крім того, у другому читанні заплановано розгляд законопроєктів:

– “Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості”, №5230;

– “Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві”, №3205-2;

– “Про хмарні послуги”, №2655;

– “Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”, №4564;

– “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини”, №4049;

– “Про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні облік до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення”, №2443.

Також у першому читанні розглядатимуть внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи”, №5433.

Крім того, розглядатимуть зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності”, №5864;

Також у порядку денному проєкт постанови “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві під час реалізації інфраструктурних проектів та соціально-економічних програм, у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності”, №5763.