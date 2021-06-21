Кілька будинків пішли під воду в районі Василівки в Ялті внаслідок підтоплень від потужного циклону в окупованому Криму.

Про це повідомила так званий мер міста Яніна Павленко на своїй сторінці в Instagram.

“Василівка, вулиця Джафера Сейдамета. Підтоплено 10 будинків, кілька з них повністю пішли під воду, засипані камінням і брудом. Вода прибуває, і це видно неозброєним оком, шлях стоку частково перекривають старі тролейбуси”, – написала глава Ялти.

У ніч на четвер, 17 червня у східних районах захопленого РФ Криму випало майже дві місячні норми опадів.