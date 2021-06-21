Про це повідомила так званий мер міста Яніна Павленко на своїй сторінці в Instagram.
“Василівка, вулиця Джафера Сейдамета. Підтоплено 10 будинків, кілька з них повністю пішли під воду, засипані камінням і брудом. Вода прибуває, і це видно неозброєним оком, шлях стоку частково перекривають старі тролейбуси”, – написала глава Ялти.
У ніч на четвер, 17 червня у східних районах захопленого РФ Криму випало майже дві місячні норми опадів.
- 27 травня у Києві за адресою Антоновича, 176 стався прорив водогону. Водою затопило дорогу. Рух було перекрито. Прорив стався поблизу торговельного центру Ocean Plaza.
- У Римі після сильної зливи у вівторок, 8 червня, затопило вулиці та будівлі.