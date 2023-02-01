Фудблогерку з Китаю оштрафовано майже на 19 тисяч доларів за те, що виклала у соціальні мережі відео, на якому готує та їсть велику білу акулу.

Про це сповіщає New York Post.

У суботу, 28 січня, правоохоронні органи китайського міста Наньчун оголосили, що оштрафували “поціновувачку екзотики” – блогерку Джин – на 18 522 долари за незаконне придбання та поїдання дикої тварини.

Повідомляється, що на відеоролику, який з’явився у липні 2022 року на платформах Douyin та Kuaishou, показано, як жінка забирає акулу, куплену на торговому сайті Taobao за 1141 долар, з магазину. Відео, на якому фудблогерка позує з твариною, готує її, а потім їсть, стало вірусним у Китаї.

“Згідно з офіційним звітом, влада міста змогла ідентифікувати незаконне м’ясо як біле за допомогою ДНК-тесту залишків акули. З’ївши його, фудблогерка порушила закон Китаю про захист диких тварин. Відповідно до нього, забороняється комерційна торгівля представниками певних видів дикої природи”, – пишуть ЗМІ.

Наголошено, що, окрім вищезгаданого штрафу, влада заарештувала двох осіб, причетних до вилову акули.

Також додається, що у 2013 році уряд ухвалив закон про заборону приготування акулячого плавника. Зусилля, спрямовані на обмеження вживання цього делікатесу, не обмежувалися Китаєм. Минулого літа сенат США також прийняв закон про припинення продажу плавника акули.