П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зазначив, що засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах, які провокують внутрішні конфлікти в Україні, та закликав громадян до єдності.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За словами Порошенка, під час війни принцип внутрішньополітичної єдності для українців є непохитним. Він зауважив, що наразі всіх громадян об’єднує лише один ворог — росія. Водночас забувши про будь-які розбіжності, українці мають захищати свою державу.

“Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один – путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності”, — акцентував Порошенко.

Він додав, що наразі спостерігає, як у соціальних мережах триває багато дискусій з приводу “емоційних та непродуманих заяв”. Однак, подібні суперечки провокують внутрішні конфлікти, які шкодять єдності українців.