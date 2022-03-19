Про це він повідомив у своєму Facebook.
За словами Порошенка, під час війни принцип внутрішньополітичної єдності для українців є непохитним. Він зауважив, що наразі всіх громадян об’єднує лише один ворог — росія. Водночас забувши про будь-які розбіжності, українці мають захищати свою державу.
“Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один – путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності”, — акцентував Порошенко.
Він додав, що наразі спостерігає, як у соціальних мережах триває багато дискусій з приводу “емоційних та непродуманих заяв”. Однак, подібні суперечки провокують внутрішні конфлікти, які шкодять єдності українців.
“Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: “слово за слово, чем-то по столу”. І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну. Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль – у Кремль”, — констатував п’ятий президент.
- Нагадаємо, що минулого тижня Росія засточувала гіперзвукові ракети проти України. Це стало першим відомим використанням таких ракет у бою. За словами джерел американської телерадіокомпанії CNN, США змогли відстежувати запуски наживо.
- Раніше Порошенко запропонував план для досягнення миру в Україні. Він зазначив, що надіслав свої пропозиції й Президентові України Володимиру Зеленському, а також презентував його західним союзникам, зокрема Президенту Європейської народної партії Дональду Туску.
- Також боєць тероборони вступив до лав тероборони задовго до початку війни. Він отримав зброю, припис – охороняти військовий шпиталь. Однак наразі ситуація навколо шпиталю в Маріуполі різко погіршилася.
- Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров негативно відреагував на пропозицію польського уряду направити в Україну миротворчу місію НАТО. Він також безпідставно звинуватив Польщу у бажанні “взяти під контроль Західну Україну та Львів”.