Засновник Amazon Джеф Безос оголосив про відставку через 27 років роботи в компанії. Він збирається залишити пост генерального директора 5 липня, в день заснування компанії.

Про це Безос заявив під час зустрічі акціонерів, повідомляє американський телеканал CNN.

Замість Безоса компанію очолить Енді Яссі (нинішній керівник Amazon Web Service).

“Ми обрали цю дату, оскільки для мене це дуже інтимно – день реєстрації Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому”, – сказав Безос.

Щорічна зустріч акціонерів цього року відбувалась віртуально.

В лютому Безос вперше заявив про те, що збирається піти з посади гендиректора. Тоді йшлося про кінець 2021 року.

“Я радий повідомити, що в III кварталі я перейду на пост виконавчого голови ради директорів Amazon, а Енді Яссі стане генеральним директором. Як виконавчий голова я маю намір зосередити свою енергію й увагу на нових продуктах і ранніх ініціативах. Енді добре відомий всередині компанії та працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. Він буде видатним лідером, і я повністю впевнений у ньому”.

Після 5 липня Безос збирається більше працювати над такими проєктами, як Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post та Amazon Day 1 Fund.

Джефф Безос заснував Amazon в 1994 році й відтоді перетворив його з книжкового онлайнового магазину на найбільший онлайновий рітейлер, який поставляє товари по всьому світу. У січні торік під керівництвом Безоса ринкова капіталізація Amazon перевищила $1 трлн.