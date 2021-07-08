Засновник однієї з найвідоміших приватних військових компаній (ПВК) Blackwater Ерік Прінс хотів створити в Україні ПВК із ветеранів АТО.

Про це пише видання Time з посланням на документи, які є в їхньому розпорядженні.

У статті посилаються на дані семи джерел, серед яких нинішні і колишні офіційні особи США та України, а також люди, які працювали безпосередньо з Еріком Прінсом, допомагаючи реалізувати його плани в Україні.

У документах описується низка підприємств, які дозволять Прінсу зіграти ключову роль у військовій промисловості України та її військовому конфлікті з Росією.

Також докладно описані кілька раніше незареєстрованих підприємств, які Прінс і його партнери хотіли, щоб український уряд схвалив. Одна з пропозицій – створити нову приватну військову компанію, в яку будуть набирати ветеранів АТО.

Інша угода передбачає будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів в Україні, а третя об’єднає провідні українські авіаційні і аерокосмічні компанії в консорціум, який зможе конкурувати з “такими, як Boeing і Airbus”.

Щонайменше, одна з пропозицій Прінса Україні відповідала геополітичним інтересам США.

У листопаді 2019 року видання Wall Street Journal написало, що Прінс конкурує з китайською фірмою за купівлю українського заводу “Мотор Січ”, який виробляє сучасні авіаційні двигуни. Китаю потрібні ці двигуни для розвитку своїх військово-повітряних сил.

У свою чергу США, стурбовані швидким зростанням китайської армії, давно закликають Україну не погоджуватися на продаж китайцям.

Прінс виступив у якості американської альтернативи, запропонувавши врятувати фабрику з лап Китаю, йдеться в матеріалі.

Для того, щоб просувати свої інтереси в Україні Прінс зустрічався з головою ОПУ Андрієм Єрмаком, нардепом Андрієм Деркачем, якого в США вважають агентом Кремля.

Влітку 2019 року The Wall Street Journal повідомляла, що тодішній радник американського президента Дональда Трампа планує приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства “Мотор Січ” і владу України не укладати угоду з Пекіном про продаж підприємства. Болтон впевнений, що володіння заводом допоможе Китаю отримати доступ до важливих технологій. 27 серпня Болтон прибув до України.