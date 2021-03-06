Про це, зокрема, повідомляють видання The Verge і агентство Reuters.
Відповідне оголошення Дорсі зробив напередодні в своєму Twitter-акаунті.
Перший його твіт був дуже простим: 21 березня 2006 року він написав “just setting up my twttr” (“просто налаштовую свій твттр”).
Дорсі продає твіт у форматі NFT-токена (невзаємозамінного токена). Це унікальний цифровий сертифікат, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.
Дорсі розмістив NFT-токен на платформі Valuables (торговому майданчику для твітів) і зробив відповідне оголошення в своєму Twitter-акаунті.
Як зазначає видання CNET, через більш ніж годину максимальна ставка становила 110 тисяч доларів.
На момент написання новини вартість лота вже досягла 2 млн доларів.
Переможець аукціону отримає “унікальний цифровий сертифікат твіту, підписаний і перевірений автором”. Він включатиме метадані вихідного твіту.
Як зазначає видання The Verge, по суті “це автограф”.
Сам твіт залишиться доступним у Twitter.
- Раніше засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.