Співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі виставив на криптоаукціон свій перший твіт, написаний у березні 2006 року.

Про це, зокрема, повідомляють видання The Verge і агентство Reuters.

Відповідне оголошення Дорсі зробив напередодні в своєму Twitter-акаунті.

Перший його твіт був дуже простим: 21 березня 2006 року він написав “just setting up my twttr” (“просто налаштовую свій твттр”).

Дорсі продає твіт у форматі NFT-токена (невзаємозамінного токена). Це унікальний цифровий сертифікат, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Дорсі розмістив NFT-токен на платформі Valuables (торговому майданчику для твітів) і зробив відповідне оголошення в своєму Twitter-акаунті.

Як зазначає видання CNET, через більш ніж годину максимальна ставка становила 110 тисяч доларів.

На момент написання новини вартість лота вже досягла 2 млн доларів.

Переможець аукціону отримає “унікальний цифровий сертифікат твіту, підписаний і перевірений автором”. Він включатиме метадані вихідного твіту.

Як зазначає видання The Verge, по суті “це автограф”.

Сам твіт залишиться доступним у Twitter.