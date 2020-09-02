Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Статки 50-річного мільярдера збільшилися до 23 млрд доларів.
Капітал Юаня виріс на тлі зростання вартості акцій Zoom на 41% на торгах у Нью-Йорку.
Акції компанії подорожчали після публікації звіту про квартальну виручку, яка зросла на 355 % (у порівнянні з показниками минулого року) – до 663,5 млн доларів.
У цілому вартість акцій Zoom цього року зросла більш ніж у чотири рази.
Чистий прибуток компанії склав майже $ 185,7 млн. При цьому 81 % виручки принесли нові підписки Zoom (клієнтська база збільшилася на 458 % в порівнянні з 2019 роком), повідомляє агентство ВВС.
Зараз у Zoom понад 370 тис. бізнес-клієнтів (що більш ніж у 5 разів перевищує показники минулого року).
Кількість великих клієнтів компанії за квартал збільшилася вдвічі, до 988.
Компанія підвищила свій прогноз річної виручки більш ніж на 30 % – до діапазону 2,37-2,39 млрд доларів (у порівнянні з попереднім прогнозом в 1,78 – 1,80 млрд доларів).
Це означає, що виручка збільшиться майже в чотири рази всього за один рік.
Zoom під час пандемії, безпека і “зумбомбінг”
Для багатьох людей по всьому світу додаток Zoom став невід’ємною частиною віддаленої роботи в умовах пандемії коронавірусу.
Ключовим для успіху Zoom стало підключення до сервісу великих платоспроможних корпоративних клієнтів.
Але така популярність поставила інфраструктуру компанії на межу витривалості. Наприклад, минулого тижня, коли в США поновилися онлайн-заняття в школах, зі зв’язком через Zoom почалися проблеми.
Крім того, репутації Zoom завдали шкоди атаки хакерів прямо під час відеоконференцій (“зумбомбінг” – “Zoom bombing”). Це явище, коли невідомий може вклинитися в чужу розмову і, наприклад, відправити якийсь непристойний файл всім учасникам відеоконференції.
Наприклад, у США онлайн судове засідання щодо 17-річного жителя Флориди Грема Айвена Кларка (Graham Ivan Clark), якого звинувачують у нещодавній атаці на Twitter, переривалося порнороликами.
Подібні випадки були не поодинокими. Так, журналісти видання The New York Times раніше виявили 153 облікові записи в Instagram, десятки облікових записів у Twitter і закритих чатів, а також оголошення на форумах Reddit і 4Chan, де люди збиралися з метою організувати хуліганські кампанії в Zoom. Вони ділилися паролями для зустрічей і планами щодо внесення хаосу в публічні та приватні зустрічі.
Також Zoom має проблеми через його зв’язки з Китаєм, де на компанію працюють понад 700 співробітників. Це підсилює побоювання, чи варто використовувати Zoom у державних установах.
Виникають питання і з приводу безпеки використання програми. Так, до федерального суду штату Каліфорнія користувачами Zoom був поданий позов, в якому стверджувалося, що компанія незаконно ділиться з Facebook персональними даними своїх користувачів. Zoom звинуватили в розповсюдженні особистої інформації мільйонів клієнтів.
Генеральний директор Zoom Ерік Юань розповів, що обмін даними виник, коли Zoom надав користувачам iOS можливість увійти в програму за допомогою свого облікового запису Facebook, і що компанія не знала про таку практику до 25 березня.
Дослідження показували, що Zoom також не підтримує наскрізне шифрування для своїх повідомлень.
- Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.
- Сенат США велів членам не використовувати додаток Zoom для проведення відеоконференцій.
- У Сінгапурі заборонили проводити уроки за допомогою системи Zoom. Таке рішення прийняли після того, як один з уроків зламали хакери.