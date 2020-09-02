Китайсько-американський мільярдер, генеральний директор і засновник компанії Zoom Video Communications Ерік Юань за 24 години став багатшим на 6,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Статки 50-річного мільярдера збільшилися до 23 млрд доларів.

Капітал Юаня виріс на тлі зростання вартості акцій Zoom на 41% на торгах у Нью-Йорку. Акції компанії подорожчали після публікації звіту про квартальну виручку, яка зросла на 355 % (у порівнянні з показниками минулого року) – до 663,5 млн доларів.

У цілому вартість акцій Zoom цього року зросла більш ніж у чотири рази.

Чистий прибуток компанії склав майже $ 185,7 млн. При цьому 81 % виручки принесли нові підписки Zoom (клієнтська база збільшилася на 458 % в порівнянні з 2019 роком), повідомляє агентство ВВС.

Зараз у Zoom понад 370 тис. бізнес-клієнтів (що більш ніж у 5 разів перевищує показники минулого року).

Кількість великих клієнтів компанії за квартал збільшилася вдвічі, до 988.

Компанія підвищила свій прогноз річної виручки більш ніж на 30 % – до діапазону 2,37-2,39 млрд доларів (у порівнянні з попереднім прогнозом в 1,78 – 1,80 млрд доларів).

Це означає, що виручка збільшиться майже в чотири рази всього за один рік.

Zoom під час пандемії, безпека і “зумбомбінг”

Для багатьох людей по всьому світу додаток Zoom став невід’ємною частиною віддаленої роботи в умовах пандемії коронавірусу.

Ключовим для успіху Zoom стало підключення до сервісу великих платоспроможних корпоративних клієнтів.

Але така популярність поставила інфраструктуру компанії на межу витривалості. Наприклад, минулого тижня, коли в США поновилися онлайн-заняття в школах, зі зв’язком через Zoom почалися проблеми.

Крім того, репутації Zoom завдали шкоди атаки хакерів прямо під час відеоконференцій (“зумбомбінг” – “Zoom bombing”). Це явище, коли невідомий може вклинитися в чужу розмову і, наприклад, відправити якийсь непристойний файл всім учасникам відеоконференції.

Наприклад, у США онлайн судове засідання щодо 17-річного жителя Флориди Грема Айвена Кларка (Graham Ivan Clark), якого звинувачують у нещодавній атаці на Twitter, переривалося порнороликами.

Подібні випадки були не поодинокими. Так, журналісти видання The New York Times раніше виявили 153 облікові записи в Instagram, десятки облікових записів у Twitter і закритих чатів, а також оголошення на форумах Reddit і 4Chan, де люди збиралися з метою організувати хуліганські кампанії в Zoom. Вони ділилися паролями для зустрічей і планами щодо внесення хаосу в публічні та приватні зустрічі.

Також Zoom має проблеми через його зв’язки з Китаєм, де на компанію працюють понад 700 співробітників. Це підсилює побоювання, чи варто використовувати Zoom у державних установах.

Виникають питання і з приводу безпеки використання програми. Так, до федерального суду штату Каліфорнія користувачами Zoom був поданий позов, в якому стверджувалося, що компанія незаконно ділиться з Facebook персональними даними своїх користувачів. Zoom звинуватили в розповсюдженні особистої інформації мільйонів клієнтів.

Генеральний директор Zoom Ерік Юань розповів, що обмін даними виник, коли Zoom надав користувачам iOS можливість увійти в програму за допомогою свого облікового запису Facebook, і що компанія не знала про таку практику до 25 березня.

Дослідження показували, що Zoom також не підтримує наскрізне шифрування для своїх повідомлень.