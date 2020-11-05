Засновників телеграм-каналів Nexta і Nexta Live Степана Путіло і Романа Протасевича звинуватили в організації "масових заворушень", які почалися на території Мінська 9 серпня і тривають зараз.

Про це повідомили в Слідчому комітеті Білорусі.

Кримінальну справу відкрили через нібито організацію ними протестів в столиці країни, а також через нібито “заклики до соціальної ворожнечі щодо представників влади і співробітників правоохоронних органів” (ст. 293, ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, а також – ч. 3 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь).

Слідство стверджує, що вивчило матеріали, які були на каналах Nexta і Nexta Live, внаслідок чого вдалося зафіксувати та долучити до матеріалів кримінальної справи “неодноразові факти закликів до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів із зазначенням конкретних місць проведення, а також маршрутів пересування”.

На сьогоднішній день Путіло і Протасевич оголошені в міждержавний розшук у Білорусі та Росії.

Telegram-канал NEXTA – найбільший білоруський опозиційний ресурс з аудиторією 900 тис. підписників.