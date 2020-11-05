Про це повідомили в Слідчому комітеті Білорусі.
Кримінальну справу відкрили через нібито організацію ними протестів в столиці країни, а також через нібито “заклики до соціальної ворожнечі щодо представників влади і співробітників правоохоронних органів” (ст. 293, ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, а також – ч. 3 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь).
Слідство стверджує, що вивчило матеріали, які були на каналах Nexta і Nexta Live, внаслідок чого вдалося зафіксувати та долучити до матеріалів кримінальної справи “неодноразові факти закликів до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів із зазначенням конкретних місць проведення, а також маршрутів пересування”.
На сьогоднішній день Путіло і Протасевич оголошені в міждержавний розшук у Білорусі та Росії.
Telegram-канал NEXTA – найбільший білоруський опозиційний ресурс з аудиторією 900 тис. підписників.
- В жовтні суд Центрального району Мінська визнав найбільший білоруський незалежний Telegram-канал “NEXTA-Live” і логотип NEXTA екстремістськими матеріалами.