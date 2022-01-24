Американський ексцентричний мільярдер та засновник компанії Amazon Джефф Безос вклав кошти у проєкт, який займається розробкою препарату, який сприятиме омолодження клітин людського організму.

Про це повідомляє видання The Conversation.

Стартап Altos Labs планує розробити технологію, що буде як омолоджувати людські клітини, так і їх відновлення та стійкості до хвороб, травм та інвалідності. Очікується, що завдяки препарату дорослі клітини повертатимуться у стан стовбурових.

Одним із перших учасників проєкту став колишній головний науковий співробітник британської фармацевтичної компанії GlaxoSmithKline доктор медицини Хел Беррон. А до ради директорів Altos Labs увійшли лауреати Нобелівської премії з хімії Дженніфер Дудна (2020, генна інженерія) та Франсес Арнольд (2018, застосування ензимів).

При цьому, як підмітив ведучий YouTube-блогу Lifespan News Райан ОʼШи, сама компанія не називає імена своїх інвесторів.

“Якщо Джефф Безос та Юрій Мільнер справді пов’язані з цим стартапом, як повідомляють ЗМІ, чому їхні імена відсутні у пресрелізі на сайті Alto Labs? Там йдеться, що проєкт фінансується відомими компаніями-фаундерами та інвесторами, але не вказуються імена. Чи стратегічне це рішення? Чи прагне Alto Labs применшити участь найбільших бізнесменів у цьому стартапі, наскільки це можливо, щоб бренд Безоса не затьмарював дуже важливу наукову роботу? Чи вважає, що теорії змови, в яких часто фігурують мільярдери на кшталт Безоса, зашкодять іміджу проєкту боротьби зі старінням?”, – зауважив ведучий.

Серед інших інвестицій Безоса варто також згадати виділення 791 мільйона доларів у жовтні 2020-го “на збереження планети шляхом створення екологічних інновацій” та створення “Фонду Землі” у лютому того ж року, спрямованого на боротьбу з кліматичними змінами та стартовим капіталом у 10 мільярдів доларів.