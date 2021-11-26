Засновник платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс зреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо спецоперації з "вагнерівцями" під час пресмарафону 26 листопада.

Про це повідомляють #Букви.

“Мені соромно за цю пресконференцію”, — написав Гіґґінс у своєму Twitter.

Це була відповідь на пост болгарського журналіста розслідувача Хрісто Грозєва, який зацитував Зеленського.

Йдеться про заяву українського президента щодо “вагнергейту”, де він зізнається, що йому “соромно”, а операція йому “не подобалась від самого початку”, бо це б зіпсувало стосунки з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

“Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, видатних розвідників України. Мені соромно, і я кажу що ми були слабкими в цій операції”, – сказав Зеленський.

Після того, як у коментарях під твітом розгорілися баталії, Грозєв попросив не забувати про факти.

Довідка: Еліот Гіґґінс псевдонім Brown Moses — британський журналіст і блогер, відомий використанням свідчень з відкритих джерел — повідомлень ЗМІ та соціальних мереж — для дослідження справжніх фактів і глибокого аналізу реальних подій. 15 липня 2014 Гіґґінс розпочав новий проєкт під назвою Bellingcat, у межах якого розслідує поточні події, використовуючи інформацію з відкритих джерел, таких як відео, карти та фотографії. Його запуск був профінансований кампанією на Kickstarter.