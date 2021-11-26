Про це повідомляють #Букви.
“Мені соромно за цю пресконференцію”, — написав Гіґґінс у своєму Twitter.
Це була відповідь на пост болгарського журналіста розслідувача Хрісто Грозєва, який зацитував Зеленського.
Йдеться про заяву українського президента щодо “вагнергейту”, де він зізнається, що йому “соромно”, а операція йому “не подобалась від самого початку”, бо це б зіпсувало стосунки з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
“Мені соромно за цей епізод у житті розвідки, видатних розвідників України. Мені соромно, і я кажу що ми були слабкими в цій операції”, – сказав Зеленський.
Після того, як у коментарях під твітом розгорілися баталії, Грозєв попросив не забувати про факти.
Довідка: Еліот Гіґґінс псевдонім Brown Moses — британський журналіст і блогер, відомий використанням свідчень з відкритих джерел — повідомлень ЗМІ та соціальних мереж — для дослідження справжніх фактів і глибокого аналізу реальних подій. 15 липня 2014 Гіґґінс розпочав новий проєкт під назвою Bellingcat, у межах якого розслідує поточні події, використовуючи інформацію з відкритих джерел, таких як відео, карти та фотографії. Його запуск був профінансований кампанією на Kickstarter.
- Нагадаємо, 17 листопада Bellingcat опублікували своє розслідування про”вагнерівців”. Протягом року журналісти за участю видання The Insider розслідували обставини унікальної операції спецслужб України, в ході якої розвідникам, які працювали під виглядом охоронної компанії при “Роснефти”, вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК “Вагнер”, причетних до військових злочинів в Україні.
- Журналісти розповіли, як українським розвідникам вдалося завербувати бойовиків ПВК “Вагнер” і отримати з їхніх рук прямі докази участі у військових злочинах.
- А також пояснили, хто саме винен у зриві спецоперації із затримання найманців.