Відповідні дописи він опублікував у Instagram.

На своїй сторінці в Instagram Гвасалія змінив аватарку на фото на тлі українського прапора. Також дизайнер опублікував фото з показу Vetements колекції весна-літо 2019, в якому була представлена куртка у кольорах прапора України та з гербом на серці. Колекція була присвячена його дитинству в Грузії та війні.

“Тримайся, Україно! Ми розуміємо, як складно зараз перебувати на вашому місці. Підтримуємо і стоїмо разом з Україною перед обличчям російської агресії!”, – наголосив Демна Гвасалія.