Відомий грузинський дизайнер, засновник бренду Vetements Демна Гвасалія підтримав Україну. Він від 2015 року є креативним директором Модного дому Balenciaga.

Відповідні дописи він опублікував у Instagram.

На своїй сторінці в Instagram Гвасалія змінив аватарку на фото на тлі українського прапора. Також дизайнер опублікував фото з показу Vetements колекції весна-літо 2019, в якому була представлена куртка у кольорах прапора України та з гербом на серці. Колекція була присвячена його дитинству в Грузії та війні.