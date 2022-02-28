Відповідні дописи він опублікував у Instagram.
На своїй сторінці в Instagram Гвасалія змінив аватарку на фото на тлі українського прапора. Також дизайнер опублікував фото з показу Vetements колекції весна-літо 2019, в якому була представлена куртка у кольорах прапора України та з гербом на серці. Колекція була присвячена його дитинству в Грузії та війні.
“Тримайся, Україно! Ми розуміємо, як складно зараз перебувати на вашому місці. Підтримуємо і стоїмо разом з Україною перед обличчям російської агресії!”, – наголосив Демна Гвасалія.
- Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна належить до Європейського Союзу ЄС, і блок хоче приєднання країни.
- Український моряк Тарас Остапчук потопив розкішну яхту наближеного до Путіна бізнесмена Олександра Міхеєва на сім мільйонів євро, аби помститись за бомбардування будинку в Києві. Суд Іспанії його виправдав.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС відправить бойові літаки Україні. Окрім цього, глави МЗС ЄС погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.