Джек Ма, засновник гіганта електронної комерції Alibaba, який до технологічного обмеження був найбагатшою людиною в Китаї, рідко з’являвся на публіці після критики ставлення китайських регуляторів до технологічних компаній на саміті в Шанхаї два роки тому. Стало відомо, що він з родиною зараз переховується у Токіо від репресій з боку КНР.

Про це інформує The Guardian.

Крім 48-секундної появи в Інтернеті на початку минулого року, короткої подорожі до Нідерландів і 88-метрової суперяхти Ма Zen, поміченої минулого літа біля іспанського острова Майорка, Ма зберігав деталі свого життя та місцезнаходження у таємниці, живучи за межами рідного Китаю.

У вівторок газета Financial Times, яка належить японській медіакомпанії Nikkei, повідомила, що останнім часом Ма проживає в Японії.

Посилаючись на анонімні джерела, газета повідомила, що вже майже шість місяців бізнесмен проживає у Токіо зі своєю сім’єю. Він проводив час, поєднуючи бізнес з відвідуванням гарячих джерел і гірськолижних курортів у японській сільській місцевості, а також регулярними поїздками до США та Ізраїлю.

Кажуть, що Ма, чий статок скоротився більш ніж удвічі з майже 50 мільярдів доларів до 21,7 мільярда доларів, оскільки регулятивні органи вжили заходи проти його величезної китайської технологічної імперії, зводив публічну діяльність до мінімуму задля власної безпеки.

Alibaba стала громовідводом у боротьбі влади Китаю з великими технологічними компаніями після того, як Ма, відомий своїм відвертим характером і ексцентричною жилкою, звинуватив китайських регуляторів у придушенні інновацій. Повідомляється, що його коментарі розлютили президента Сі Цзіньпіна – і Ма згодом зник з поля зору громадськості на три місяці.

Китайські регулятори вирішили заблокувати розміщення дочірньої компанії онлайн-платежів Alibaba Ant Group на 34 мільярди доларів на фондовому ринку, що стало б найбільшим розміщенням акцій в історії.

Пекін також наказав Alibaba продати деякі зі своїх медіаактивів, включаючи гонконзьку South China Morning Post, оскільки уряд придушив зростання суспільного впливу таких розгалужених технологічних конгломератів країни, як Alibaba і Tencent.

Через кілька місяців Alibaba була оштрафована на рекордні 2,8 мільярда доларів США за антиконкурентні дії, що ознаменувало кінець регуляторних дій проти компанії, хоча вона все ще була змушена дотримуватися програми “всеосяжного виправлення”.