Стів Шератон, засновник компанії Hottrix і програми iBeer для iPhone, розповів в інтерв'ю виданню MEL, що на піку популярності свого мобільного додатка заробляв від $10 до $20 тис. щодня.

Про це повідомляє The Verge.

Першу версію додатку розробник створив для кишенькового комп’ютера Palm Pilot. Стів виводив на монохромний екран анімацію, яка імітувала рух кави у склянці. Незабаром він закинув свою ідею, оскільки технології не дозволяли досягти бездоганного результату.

Але через 10 років Apple представила iPhone. На цьому етапі розробник вирішив, що може знову реалізувати подібну програму, але замінив каву пивом.

У 2007 році Шератон опублікував на YouTube відеоролик, у якому “розпиває” пиво прямо зі смартфона. Але сама програма все ще залишалася звичайним роликом, що імітує рух напою в склянці.

Я був на мілині, просто намагався вижити, ночуючи на дивані в друга, і раптом моє відео почало набирати мільйони переглядів, що було дуже багато для 2007 року. Люди буквально благали мене встановити “це” на їхні смартфони”, — розповів розробник.

Ще до того, як з’явився App Store, Шератон продавав свій відеофайл за 2,99 долара. За його словами, продажі приносили близько 2 тис. доларів на добу.

Після того, як Apple звернулася до Стіва за розробкою програми, він почав думати над реалізацією.

Свою програму Шератон назвав iBeer і опублікував від імені компанії Hottrix, встановивши ціну в 2,99 долара. У перший день релізу програма вирвалася на перше місце в App Store і залишалася там близько року.

The New York Times, Fortune і Time включили iBeer до списку програм, які обов’язково мають бути на iPhone. Сам Стів вважає, що популярність програми пов’язана з його незвичайною метою.

iBeer могло в жартівливій формі продемонструвати роботу акселерометра та показати переваги дисплея.

Шератон зазначив в інтерв’ю, що Hottrix заробляла від 10 до 20 тис. доларів на добу на продажах iBeer в App Store. Трохи пізніше компанія Coors Brewing Company опублікувала програму iPint з аналогічним функціоналом. Hottrix подала позов на 12,5 млн доларів і стверджувала, що Coors Brewing Company порушила авторські права. У результаті компанії самостійно врегулювали конфлікт, але деталі договору не розповсюджуються.

До 2010 року iBeer почала здавати позиції в App Store і поступилася першістю Facebook, Skype та Fruit Ninja. Зараз програма все ще доступна для завантаження разом з іншими проєктами автора: iSoda та iChocol.