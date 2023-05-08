Засновник ISSL звинуватив київський бренд SYNDICATE у плагіаті логотипа – через три дні у компанії перепросили за «режим тиші»

Один з перших українських streetwear-брендів SYNDICATE нещодавно випустив колекцію футболок, худі та кепок. Для логотипу обрали знак NЇ. Водночас артист, засновник бренду ISSL KYIV та керівник виробництва у Saint Javelin звинуватив компанію у плагіаті. Згодом у SNDCT перепросили за мовчання та оприлюднили офіційну позицію.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Після того, як SNDCT обрали для своєї колекції логотип, компанію звинуватили у плагіаті, наголосивши, що реп спільнота і поціновувачі українського стрітвіру бачили знак NЇ вже дуже давно, позаяк його нібито створив Олександр Нестерчук, більш відомий як Mikki Fingaz – киянин, артист, засновник бренду ISSL KYIV та керівник виробництва у Saint Javelin.

Сам артист заявив, що без дозволу використали ого зареєстровану торгову марку “Київ”. І подякував усім, що допоміг надати справі публічного розголосу.

“В час війни, забирати в своїх земляків, якось не відповідає ідентичності українців. Прикриваючись благодійністю для військових і змінюючи пояснення, видаляючи коментарі під дописом”.

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Згодом у компанії українського бренду зазначили, що створюючи благодійний дроп, надихались культурою київських вулиць та їх митцями. Та офіційно заявили, що ніколи не займались плагіатом, і не було наміру красти ідеї.

“На жаль, ми не знали, що схожий до нашого знаку з останньої колекції символ використовує бренд ISSL. Ми отримали низку негативних коментарів та публікації у медіа зі звинуваченням у плагіаті. І будемо чесними — розгубились. Тому хочемо вибачитись за те, що увімкнули режим тиші та за 3 дні жодного разу не вийшли з комунікацією”, – мовиться у повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SYNDICATE KYIV (@sndct_kyiv)

У пресслужбі зауважили, що NЇ для колекції зобразив Олексій Рейнс за позивним “Консул”, журналіст та військовий ЗСУ, який побачив його на одному з блокпостів Києва. За словами представників компанії, знак давно і активно використовується учасниками київського руху “Азов”, а також зустрічається у вигляді графіті на вулицях міста, у символіці й на транспарантах київських навколофутбольних рухів після 2014 року.

Над колекцією Syndicate команда з понад 20 людей працювала близько 6 місяців.

Водночас у компанії зазначили, що поважають бажання автора бренду ISSL встановити справедливість над схожістю віжуалів. Тож готові говорити, аби знаходити спільні шляхи для вирішення ситуації.

Там також повідомили, що дроп не є комерційним, всі доходи з продажів мають спрямувати до фонду Support AZOV.