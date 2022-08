Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Одне з запитань стосувалося турне Уотерса Північною Америкою з шоу This Is Not A Drill. Під час його виступу на екрані з’являються фотографії осіб, яких музикант вважає воєнними злочинцями. В одному з зображень вгадуються риси президента США Джо Байдена. Фотографія супроводжується написом “Це лише початок”.

На питання ведучого про те, що виконавець мав на увазі, той відповів: “Ну, він (Байден. – ред.) розпалює вогонь в Україні, для початку — це величезний злочин”.

“Чому б Сполученим Штатам Америки не спонукати” президента України Володимира Зеленського до переговорів, “усунувши необхідність у цій жахливій, жахливій війні, в якій вбиває… ми не знаємо скільки… українців та росіян”, – задав Роджер Уотерс риторичне запитання.

На що журналіст спробував пояснити музиканту, що той “усе переплутав” і помилково “звинувачує бік, який зазнав вторгнення”. Натомість засновник Pink Floyd продовжив захищати свою позицію, зауваживши, що війна обумовлена ​​в основному “реакцією Москви на дії НАТО, що підійшла впритул до кордонів РФ”.

На висловлювання музиканта вже негативно зреагував посол України в Австрії Олександр Щерба.

“Гей, Роджер Уотерсе, спочатку ти кажеш, що війни не буде, тому що Путін занадто хороший. Тепер йде війна, а ти кажеш, що вона почалася з об’єктивних причин. Чому б тобі не переїхати, нарешті, до Росії, безвільний, безсердечний, нещадний, заблудлий чоловічок?” – написав дипломат у Twitter.

Своєю чергою, експрезидент РФ Дмитро Медведєв залишив запис у соцмережі “Вконтакті”: “Є ще адекватні люди і на Заході. Pink Floyd forever!”.

Довідка. Роджер Уотерс відомий як один із засновників (наприкінці 1965 року) та провідних музикантів (1967-1985) групи Pink Floyd. Був головним ідеологом гурту та основним автором найвідомішого концептуального альбому The Wall. У 1985 році покинув групу, вважаючи, що вона вичерпала себе. Відносини між Уотерсом та його колишніми колегами з Pink Floyd частково відновилися лише у 2005 році, коли вони виступили у класичному складі на благодійному концерті Live 8 у Лондоні.

У 2017 році багато медіакомпаній Німеччини, що входять до асоціації німецьких регіональних суспільно-правових телерадіокомпаній ARD, відмовилися від майбутніх трансляцій концертів відомого британського музиканта, одного із засновників та лідерів гурту Pink Floyd Роджера Уотерса.

Уотерс, відомий своєю активною антиізраїльською позицією, неодноразово стверджував, що Ізраїль — це “расистський режим”, який проводить політику апартеїду та “етнічних чисток”. Музикант є активним прихильником міжнародного руху “Boycott, Divestment and Sanctions” (BDS), який проводить кампанії за бойкот, відкликання інвестицій та санкції проти Ізраїлю.

Pink Floyd — британський рок-гурт, провідний представник жанрів психоделічного та прогресивного року. Один з найуспішніших гуртів Великої Британії, відомий своєю психоделічно-космічною музикою, філософськими текстами, експериментами зі звуком, текстами й оригінальними концертами. Відомий своєю антивоєнною тематикою – війна та її вплив на особистість людини стали провідними у багатьох треках і навіть у цілому альбомі. Гурт продав понад 210 мільйонів альбомів по всьому світі.