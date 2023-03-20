російсько-українська війна
21:06 Візит Сі до Москви надає «дипломатичне прикриття» російським злочинам – Блінкен
20:41 Переговори між Путіним і Сі тривали понад чотири години
20:27 Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин посилив критику Шойгу та назвав зятя міністра «покидьком-блогером»
19:24 Росіяни вивели з Чорного моря усі носії «Калібрів»
18:29 Угорщина не долучиться до спільного фінансування ЄС закупівлі боєприпасів для України — глава МЗС
17:30 Кремль просить посадовців припинити користуватися iPhone
17:27 В Одесі затримали колишнього правоохоронця, який планував завербувати командира проти України — СБУ
16:42 Німецькі БМП Marder прямують до України — Міноборони Німеччини
16:09 Туреччина зупинила транзит до Росії підсанкційних товарів, але деякі все одно можуть ввозити без обмежень — Reuters
14:49 «Світ про вас не забув» – Люк Еванс записав відеозвернення на підтримку України
14:21 Національній бібліотеці України передали літературний спадок британської дитячої письменниці Ширлі Х’юз
13:30 Безпілотники над Чорним морем свідчать про участь США у «конфлікті проти Росії» – речник Кремля
13:12 У Києві та області можливі відключення світла, у Житомирській області їх вже запровадили
12:41 Президент Сербії розкритикував рішення суду видати ордер на арешт Путіна
12:38 Поїздка Путіна до Маріуполя нагадує повернення серійного вбивці на місце злочину – CNN
12:11 Серед військових пілотів повітряного та наземного екіпажу виявили високий рівень раку — Пентагон
11:56 Смертельна ДТП: нардеп від партії «Слуга народу» збив пішохода
11:24 Бойовиків «ЛНР» засудили до 12 років ув’язнення — СБУ
11:16 «Комуністична партія Радянського Союзу»: СБУ знешкодила підконтрольну ФСБ російську організацію
10:35 Донеччина: вночі росіяни обстріляли область, є поранені
10:35 United24 зібрала понад 300 мільйонів доларів — Зеленський
09:01 Харківщина: росіяни обстріляли з мінометів Богодухівський район, пошкоджено приватні будинки
08:39 Втрати ворога: за добу воїни ЗСУ ліквідували 700 російських окупантів
07:33 20 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:00 Мінлива хмарність та місцями опади: прогноз погоди на 20 березня

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин посилив критику Шойгу та назвав зятя міністра «покидьком-блогером»

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує критикувати главу міноборони Росії Сергія Шойгу. Цього разу соратник Путіна назвав зятя міністра РФ "покидьком-блогером".

Понеділок, 20 березня 2023, 20:27
Підтримати

Про це повідомляє The Guardian.

В опублікованому у соцмережах повідомленні Пригожин порівняв бойовика “Вагнера” і засудженого грабіжника Айка Гаспаряна, якого він назвав “героєм”, із зятем Шойгу, фітнес-блогером Олексієм Столяровим.

Що краще – Гайк, який вчинив злочин, вийшов і став справжнім героєм, чи покидьок-блогер, який залишається мерзенною істотою”, – йдеться у повідомленні.

Столяров є чоловіком Ксенії Шойгу, дочки російського міністра оборони.

Пригожин раніше критикував російське військове керівництво через військову тактику та позбавлення ПВК права вербувати засуджених із російських в’язниць для війни проти України. Він також звинуватив найвище військове керівництво Росії у “державній зраді”.

В окремому листі, опублікованому 20 березня, Пригожин повідомив Шойгу, що українська армія планує неминучий наступ з метою відрізати сили “Вагнера” від основної частини російських військ на сході України.

Зауважується, що глава ПВК “Вагнер” вперше опублікував подібне листування з міністром оборони РФ.

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнера” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.

Теги: критика шойгу, ПВК «Вагнер», повар путіна, Пригожин, соратник путіна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook