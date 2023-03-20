Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин посилив критику Шойгу та назвав зятя міністра «покидьком-блогером»

Про це повідомляє The Guardian.

В опублікованому у соцмережах повідомленні Пригожин порівняв бойовика “Вагнера” і засудженого грабіжника Айка Гаспаряна, якого він назвав “героєм”, із зятем Шойгу, фітнес-блогером Олексієм Столяровим.

Що краще – Гайк, який вчинив злочин, вийшов і став справжнім героєм, чи покидьок-блогер, який залишається мерзенною істотою”, – йдеться у повідомленні.

Столяров є чоловіком Ксенії Шойгу, дочки російського міністра оборони.

Пригожин раніше критикував російське військове керівництво через військову тактику та позбавлення ПВК права вербувати засуджених із російських в’язниць для війни проти України. Він також звинуватив найвище військове керівництво Росії у “державній зраді”.

В окремому листі, опублікованому 20 березня, Пригожин повідомив Шойгу, що українська армія планує неминучий наступ з метою відрізати сили “Вагнера” від основної частини російських військ на сході України.

Зауважується, що глава ПВК “Вагнер” вперше опублікував подібне листування з міністром оборони РФ.

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнера” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

На початку березня голова російської приватної військової компанії “Вагнер” заявив, що не отримує від Москви необхідних боєприпасів для того, щоб взяти під контроль Бахмут. Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”.