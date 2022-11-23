Про це інформують російські ЗМІ.

“Подарункова” під Пригожина кувалда розміщена у футлярі з-під скрипки. Бойок кувалди оздоблений логотипом ПВК “Вагнер”, а на рукояті – бутафорські сліди крові.

Так засновник “Групи Вагнера” відреагував на визнання Європарламентом Росії країною-терористом і бажання Європи включити його ПВК до списку терористичних організацій.

Кувалда в масмедіа стала символом жорстокого самосуду в колах “вагнерівців” після того, як російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК “Вагнер” ув’язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. “Побратими” знерухомили чоловіка, прив’язавши скотчем до цегляного виступу. Після свідчень його вдарили кувалдою по голові та добили, коли він упав.

Сам Євген Пригожин підтримав такі методи самосуду. “Мені здається, цей фільм називається “Собака приймає собачу смерть”, – написав він.