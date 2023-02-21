Засновник ПВК «Вагнер» Пригожин звинуватив російське військове керівництво в «держзраді»

21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити "Вагнера" - діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.

Про це повідомляє Reuters.

Магнат громадського харчування, який використав свої статки для створення приватної армії, Пригожин взяв на себе більш публічну роль після початку повномасштабної війни в Україні рік тому, коли його група “Вагнер” очолила битву за місто Бахмут у Донецькій області України.

Він насолоджувався санкціями Заходу, публічно ображав російське військове керівництво, намагався конвертувати успіх на полі бою у політичний вплив і детально описував вербування засуджених до лав ПВК.

Пригожин також уклав неформальний союз із колегами-прибічниками жорсткої лінії, зокрема з лідером Чечні Рамзаном Кадировим, і звинуватив міністерство оборони РФ у спробі приписати собі заслугу в успіхах “Вагнера” на сході України.

Але його зірка, схоже, слабшає, зазначає Reuters. Намагаючись приборкати вплив Пригожина, цього року його позбавили права вербувати ув’язнених.

Вже 21 лютого він, здавалося, публічно чинив опір цьому тиску, лютував і в якийсь момент закричав.

“Іде просто пряма протидія (спробам оснастити бойовиків Вагнера), – сказав Пригожин у голосовому повідомленні, опублікованому на своєму Telegram-каналі. – Це можна прирівняти до державної зради. Начальник генштабу і міністр оборони направо і наліво роздають накази не просто не давати боєприпаси ПВК “Вагнер”, а не допомагати авіатранспортом”, – заявив Пригожин.

Він сказав, що високопосадовці також відхилили прохання ПВК “Вагнер” про спеціальні лопати для риття траншей.

Підвищившись до крику, соратник Путіна звинуватив військову верхівку в тому, що вона вирішила, що “люди повинні гинути, коли їм зручно”, і заявив, що бойовики “Вагнера” “гинуть, як мухи” за відсутності необхідного постачання.

Міністерство оборони Росії не відповіло на його звинувачення.

Це вже друге подібне повідомлення Пригожина за два дні. У нецензурному повідомленні за день до цього він поскаржився, що неназвані офіційні особи відмовляють у постачанні “Вагнеру” через особисту неприязнь до нього, і що від нього вимагають “вибачитися та підкоритися”, щоб виправити ситуацію.

Міністерство оборони РФ раніше заявляло, що ПВК “Вагнер” не перебуває під його контролем, хоча добровольці залежать від держави щодо озброєнь і логістики.

Керівниця політичного консалтингу R.Politik Тетяна Станова сказала, що випад Пригожина мав вигляд “акту відчаю”, спрямований на те, щоб “достукатися до Путіна”.

Незрозуміло, чи мав він на увазі Пригожина, але Путін у своїй промові 21 лютого сказав, що хоче покласти край внутрішнім чварам.

“Ми повинні позбутися, я хочу це підкреслити, будь-яких міжвідомчих протиріч, формальностей, образ, непорозумінь та інших нісенітниць”, – звернувся Путін до політичної та військової еліти.

Пригожина в залі не було.

Раніше стало відомо, що, попри те, що російська ПВК “Вагнер” докладає всіх зусиль на полі бою в Україні, але все більше доказів свідчать про те, що Кремль намагається стримати надмірний політичний вплив засновника групи, соратника Путіна Євгена Пригожина.

На початку лютого у британській розвідці зазначили, що останніми тижнями темпи вербування російських ув’язнених до ПВК “Вагнер” суттєво знизились. Основним фактором припинення цієї схеми може бути зростаюче протистояння між міноборони РФ та очільником приватної військової компанії Євгеном Пригожиним.

Згодом у британській розвідці припустили, що російське військове командування, ймовірно, позбавило очільника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина незалежного доступу до артилерійських снарядів і важкого озброєння в межах зусиль з професіоналізації звичайних російських військових.

Довідка. ПВК “Вагнер” – незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.

Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК “Вагнер”, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК “Вагнер” не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.