Про це активіст написав на на своїй сторінці у Facebook.
Інцидент засновник “Гонору” пов’язує з його громадською діяльністю — боротьбою проти забудови території парку “Осокорки” у Києві. У коментарях до свого допису він зауважив, що на місці подій були встановлені камери та, ймовірно, вдасться встановити особи причетних.
Довідка: парк “Осокорки” — територія у Дарницькому районі Києва, навколо якої точаться суперечки щодо її забудови, план якої передбачав зведення двох десятків висотних будинків на березі озер Тягле та Небреж. Проти цих планів упродовж кількох років протестують жителі навколишніх районів та активісти.
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На сторінці забудовника території на Осокорках, компанії Stolits Group з’явився допис з коментарем щодо інциденту з Сергієм Філімоновим та його звинувачень на адресу компанії. Там заявили, що “жодного стосунку до згаданих подій нападу на будинки”.
У коментарях до допису думки користувачів Facebook розділилися: частина їх розкритикувала заяву компанії, деякі опублікували слова підтримки.
- Раніше повідомлялось, що на Черепановій горі, що біля національного спортивного комплексу “Олімпійський”, вирубали дерева. Там збираються побудувати 29-поверховий житловий комплекс.
- Під час протестів проти будівництва на Микільській слобідці в Києві біля будмайданчика бетономішалка в’їхала в натовп протестувальників. Постраждали двоє осіб.
- У жовтні 2021 року проти цієї забудови відбулись протести під будівлею Офісу президента.
- Влітку того ж року поліція затримала учасників акції проти забудови, що знаходиться вулиці Обсерваторній, 6 (центр Києва), відомого як садиба Барбана.