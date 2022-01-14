Сергій Філімонов опублікував фото паркану будинку його сім’ї та вікна квартири ще одного активіста, які забруднили червоною фарбою невідомі особи. Крім фарби, до будинку Філімонова підкинули й голову свині.

Про це активіст написав на на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент засновник “Гонору” пов’язує з його громадською діяльністю — боротьбою проти забудови території парку “Осокорки” у Києві. У коментарях до свого допису він зауважив, що на місці подій були встановлені камери та, ймовірно, вдасться встановити особи причетних.

Довідка: парк “Осокорки” — територія у Дарницькому районі Києва, навколо якої точаться суперечки щодо її забудови, план якої передбачав зведення двох десятків висотних будинків на березі озер Тягле та Небреж. Проти цих планів упродовж кількох років протестують жителі навколишніх районів та активісти.

На сторінці забудовника території на Осокорках, компанії Stolits Group з’явився допис з коментарем щодо інциденту з Сергієм Філімоновим та його звинувачень на адресу компанії. Там заявили, що “жодного стосунку до згаданих подій нападу на будинки”.

У коментарях до допису думки користувачів Facebook розділилися: частина їх розкритикувала заяву компанії, деякі опублікували слова підтримки.