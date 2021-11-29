Про це він повідомив у власному профілі в Twitter.
Також Дорсі обіймав посаду виконавчого директора компанії. Нараз це місце зайняв технічний директор Параґ Аґравал.
“Я вирішив залишити Twitter, бо вважаю, що компанія готова рухатися далі від своїх засновників”, – заявив Дорсі.
Також він планує залишитися в раді директорів Twitter протягом наступних шести місяців, щоб допомогти з переходом новому керівництву, перш ніж повністю залишити компанію.
Згідно з повідомленням технічного видання Engadget, останні шість років Дорсі керував двома відомими технологічними компаніями Twitter та Square. Його перший термін на посту генерального директора Twitter закінчився 2008 року, коли його зняли з цієї посади, але він все ще був у раді директорів.
Він повернувся на посаду генерального директора у 2015 році, коли пішов Дік Костоло.
- Раніше Джек Дорсі, відомий фанат Bitcoin, заявив, що криптовалюта “в кінцевому підсумку об’єднає світ”.
- Також він продав на аукціоні свій перший твіт, опублікований ще 21 березня 2006 року, за більш ніж 2,9 млн доларів.
- А ще Джек Дорсі назвав блокування акаунта Трампа небезпечним прецедентом.
- Хоча соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти низки прибічників чинного президента США Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.