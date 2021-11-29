Про це він повідомив у власному профілі в Twitter.

Також Дорсі обіймав посаду виконавчого директора компанії. Нараз це місце зайняв технічний директор Параґ Аґравал.

“Я вирішив залишити Twitter, бо вважаю, що компанія готова рухатися далі від своїх засновників”, – заявив Дорсі.

Також він планує залишитися в раді директорів Twitter протягом наступних шести місяців, щоб допомогти з переходом новому керівництву, перш ніж повністю залишити компанію.

Згідно з повідомленням технічного видання Engadget, останні шість років Дорсі керував двома відомими технологічними компаніями Twitter та Square. Його перший термін на посту генерального директора Twitter закінчився 2008 року, коли його зняли з цієї посади, але він все ще був у раді директорів.

Він повернувся на посаду генерального директора у 2015 році, коли пішов Дік Костоло.