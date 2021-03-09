Засновник Zoom подарував невідомим особам акції компанії на $6 млрд

Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що на той час акції компанії торгувалися в межах $337 за одну одиницю. Відповідно, загальна вартість переданих цінних паперів становила $6 млрд.
За даними The Wall Street Journal, угода оформлена як два подарунки по 9 млн акцій кожен від двох трастів під керуванням Юаня та його дружини.
Відомо, що Юань подарував невідомим особам близько 40% акцій, якими сам володів.
Водночас у компанії заявили, що розподіл акцій “відповідає типовій практиці планування майна”.
Нагадаємо, що у понеділок, 8 березня, акції компанії Tesla Inc, яка належить Ілону Маску, впали ще на 4%. За півтора місяця капіталізація компанії знизилася майже на 35% вартості або майже $300 млрд у порівнянні з рекордним січневим максимумом.
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