Про це він повідомив в Instagram.

Нагороду йому надав особисто глава Головного управлення розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

“Дуже вдячний ГУР МО за цю відзнаку, це честь для мене. Окремо вдячний кожному моєму читачеві за те, що зробили це можливим. Працюємо далі!” — написав Ігор Лаченков.

Наказ щодо нагородження видав Кирило Буданов ще 29 грудня 2022 року.

Зазначимо, що волонтер Ігор Лаченков є активним волонтером, який неодноразово оголошував збори для військової підтримки ЗСУ.

Зокрема після першого масованого обстрілу енергетичної інфраструктури України, яке відбулося 10 жовтня 2022 року, він разом з волонтером Сергієм Притулою, блогером та активістом Сергієм Стерненком оголосили збір “на помсту”. Вони збирали на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Ще глава фонду “Повернись живим” Тарас Чмут з засновником “Лачен пише” збирали на таємничий Black Box. Волонтерам вдалося зібрати 230 мільйонів гривень. Що саме там було не оголошували, але Кирило Буданов сказав, що бокс виявився дуже ефективним.