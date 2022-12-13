Сема Бенкмана-Фріда - гендиректора та засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX - заарештували на Багамах 12 грудня. Це сталось після того, як прокуратура США висунула проти нього кримінальні звинувачення.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомив уряд Багамських Островів, Сема Бенкмана-Фріда арештували після офіційного повідомлення Сполучених Штатів про висунення кримінальних звинувачень. На Багамах також не відкидають ймовірності, що США вимагатимуть екстрадиції засновника FTX.

13 грудня 30-річний Бенкман-Фрід мав дати свідчення в Конгресі США про крах FTX, яка була однією з найпотужніших фірм у криптоіндустрії, що розвивається, доки не рухнула фактично за один момет у листопаді.

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка підтвердила, що Бенкману-Фріду висунуто звинувачення, і заявила, що обвинувальний акт буде розкрито 13 грудня. Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж наголосила у своїй заяві, що вона санкціонувала звинувачення, “пов’язані з порушеннями Бенкманом-Фрідом наших законів про цінні папери”.

Серед кримінальних звинувачень, висунутих проти Бенкмана-Фріда – шахрайство з електронними коштами, змова з використанням електронних коштів, шахрайство з цінними паперами, змова з метою шахрайства з цінними паперами та відмивання коштів, повідомило джерело.

Бенкаман-Фрід був єдиною особою, якій висунули звинувачення. Він був затриманий на Багамах 12 грудня після 18:00. Затримання відбулось у його житловому комплексі на курорті Олбані, згідно із заявою поліції Багамських островів.

Коли відбудеться екстрадиція Бенкман-Фріда до США невідомо. Попри те, що Багамські Острови мають угоду про екстрадицію зі Сполученими Штатами, процес може тривати тижнями, а іноді й набагато довше, якщо обвинувачений у кримінальному злочині оскаржує його.

Джерело, знайоме з деталями решту засновника FTX повідомило, що після затримання він співпрацював з правоохоронцями. Всю ніч Бенкман-Фрад провів у камері, а 13 грудня повинен постати у магістратському суді Нассау, столиці Багамських островів.

Речник Сема Бенкмана-Фріда відмовився від коментарів. Ніколас Біаз, речник прокуратури США, також відмовився від коментарів.

Колись “золотий хлопець” Сем Бенкмен-Фрід втрати фактично все залічені дні. У листопаді його криптобіржа оголосила про банкрутство, а його особистий статок скоротився практично до нуля.

Адвокати, які брали участь у справі, висловили здивування раптовістю арешту. Багато хто очікував, що Бенкман-Фрід зіткнеться з кримінальним обвинуваченням, але складні справи про шахрайство білих комірців можуть складатися місяцями.

До моменту арешту Бенкман-Фрід мав дати віддалені свідчення про крах FTX на слуханнях перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників 13 грулня. Слухання все ще має тривати, тільки без свідчень Бенкмана-Фріда.

“Американська громадськість заслуговує почути безпосередньо від Бенкмана-Фріда про дії, які завдали шкоди понад одному мільйону людей. Громадськість з нетерпінням чекала, щоб отримати ці відповіді під присягою перед Конгресом, і час цього арешту позбавляє громадськість цієї можливості”, — заявила Максін Вотерс, яка очолює комітет.

Кілька людей, знайомих із розслідуванням, сказали, що швидкість, з якою органи влади висунули кримінальні та цивільні звинувачення, свідчить про те, що прокурори та регулятори отримали інформацію від свідків.

Бенкмен-Фрід піддається ретельній перевірці з боку десятків регуляторів у всьому світі, серед яких міністерство юстиції США, S.E.C. і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами.

Прокурори Манхеттена перевіряли, чи порушив FTX закон, перерахувавши мільярди коштів клієнтів до Alameda Research, криптохедж-фонду, який також заснував і яким володіє Бенкман-Фрід.

Вони також зосередилися на тому, чи брали Бенкман-Фрід та його хедж-фонд участь у маніпулюванні ринком, що могло спричинити крах двох відомих криптовалют минулої весни.

З того часу, як FTX розвалилася, S.E.C. і федеральна прокуратура швидко задовольнила запити документів від різних сторін, зокрема від деяких великих фінансових компаній, які інвестували до 2 мільярдів доларів у криптобіржу, починаючи з минулого року, повідомили двоє людей, проінформованих про це питання.

Незрозуміло, чи планує федеральна влада висунути звинувачення ще комусь у зв’язку з крахом FTX.