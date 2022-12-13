Про це повідомляє The New York Times.
Як повідомив уряд Багамських Островів, Сема Бенкмана-Фріда арештували після офіційного повідомлення Сполучених Штатів про висунення кримінальних звинувачень. На Багамах також не відкидають ймовірності, що США вимагатимуть екстрадиції засновника FTX.
13 грудня 30-річний Бенкман-Фрід мав дати свідчення в Конгресі США про крах FTX, яка була однією з найпотужніших фірм у криптоіндустрії, що розвивається, доки не рухнула фактично за один момет у листопаді.
Прокуратура Південного округу Нью-Йорка підтвердила, що Бенкману-Фріду висунуто звинувачення, і заявила, що обвинувальний акт буде розкрито 13 грудня. Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж наголосила у своїй заяві, що вона санкціонувала звинувачення, “пов’язані з порушеннями Бенкманом-Фрідом наших законів про цінні папери”.
Серед кримінальних звинувачень, висунутих проти Бенкмана-Фріда – шахрайство з електронними коштами, змова з використанням електронних коштів, шахрайство з цінними паперами, змова з метою шахрайства з цінними паперами та відмивання коштів, повідомило джерело.
Бенкаман-Фрід був єдиною особою, якій висунули звинувачення. Він був затриманий на Багамах 12 грудня після 18:00. Затримання відбулось у його житловому комплексі на курорті Олбані, згідно із заявою поліції Багамських островів.
Коли відбудеться екстрадиція Бенкман-Фріда до США невідомо. Попри те, що Багамські Острови мають угоду про екстрадицію зі Сполученими Штатами, процес може тривати тижнями, а іноді й набагато довше, якщо обвинувачений у кримінальному злочині оскаржує його.
Джерело, знайоме з деталями решту засновника FTX повідомило, що після затримання він співпрацював з правоохоронцями. Всю ніч Бенкман-Фрад провів у камері, а 13 грудня повинен постати у магістратському суді Нассау, столиці Багамських островів.
Речник Сема Бенкмана-Фріда відмовився від коментарів. Ніколас Біаз, речник прокуратури США, також відмовився від коментарів.
Колись “золотий хлопець” Сем Бенкмен-Фрід втрати фактично все залічені дні. У листопаді його криптобіржа оголосила про банкрутство, а його особистий статок скоротився практично до нуля.
Адвокати, які брали участь у справі, висловили здивування раптовістю арешту. Багато хто очікував, що Бенкман-Фрід зіткнеться з кримінальним обвинуваченням, але складні справи про шахрайство білих комірців можуть складатися місяцями.
До моменту арешту Бенкман-Фрід мав дати віддалені свідчення про крах FTX на слуханнях перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників 13 грулня. Слухання все ще має тривати, тільки без свідчень Бенкмана-Фріда.
“Американська громадськість заслуговує почути безпосередньо від Бенкмана-Фріда про дії, які завдали шкоди понад одному мільйону людей. Громадськість з нетерпінням чекала, щоб отримати ці відповіді під присягою перед Конгресом, і час цього арешту позбавляє громадськість цієї можливості”, — заявила Максін Вотерс, яка очолює комітет.
Кілька людей, знайомих із розслідуванням, сказали, що швидкість, з якою органи влади висунули кримінальні та цивільні звинувачення, свідчить про те, що прокурори та регулятори отримали інформацію від свідків.
Бенкмен-Фрід піддається ретельній перевірці з боку десятків регуляторів у всьому світі, серед яких міністерство юстиції США, S.E.C. і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами.
Прокурори Манхеттена перевіряли, чи порушив FTX закон, перерахувавши мільярди коштів клієнтів до Alameda Research, криптохедж-фонду, який також заснував і яким володіє Бенкман-Фрід.
Вони також зосередилися на тому, чи брали Бенкман-Фрід та його хедж-фонд участь у маніпулюванні ринком, що могло спричинити крах двох відомих криптовалют минулої весни.
З того часу, як FTX розвалилася, S.E.C. і федеральна прокуратура швидко задовольнила запити документів від різних сторін, зокрема від деяких великих фінансових компаній, які інвестували до 2 мільярдів доларів у криптобіржу, починаючи з минулого року, повідомили двоє людей, проінформованих про це питання.
Незрозуміло, чи планує федеральна влада висунути звинувачення ще комусь у зв’язку з крахом FTX.
ДОВІДКА: Криптовалютна біржа FTX опинилася на межі краху після того, як інша криптобіржа Binance відмовилась від фінансової підтримки FTX. Виконавчий директор компанії Сем Бенкман-Фрід заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати свою біржу.
- Прокуратура США в Нью-Йорку розслідує крах FTX після того, як минулого тижня криптобіржа подала заяву про захист банкрутству після стрімкого зняття коштів клієнтами.
- За минулі два роки компанія FTX Сема Бенкмана-Фріда, його батьки та менеджери збанкрутілої криптовалютної біржі купили щонайменше 19 об’єктів нерухомості на суму майже 121 мільйон доларів на Багамах, згідно з офіційними даними про власність. Крім того, адвокати FTX заявили 22 листопада, що один із підрозділів компанії витратив 300 мільйонів доларів на Багамах на купівлю будинків і нерухомості для відпочинку для своїх старших співробітників. Більше подробиць не надано.