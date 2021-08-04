Адвокат колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що над його підзахисним збиткувалися. Він начебто протягом 50 днів був прикутий до ліжка.

Про це Кравець заявив в ефірі телеканалу “Україна 24″.

Адвокат наголосив, що Чаус потребує медичного обстеження, адже його самопочуття зараз викликає занепокоєння.

“Я вважаю, що потрібна психічна допомога і допомога лікарів, щоб відновити стан здоров’я, бо є певні ускладнення після того, що з ним відбулося. Застосовувалися тортури. Над ним просто знущалися там, де він знаходився. Він був прикутий до ліжка 50 днів. Близько місяця йому не давали митися, постійно включали-виключали світло”, – заявив Кравець.

За даними адвоката, Чауса передали НАБУ, але його відвезли в СІЗО СБУ. На думку Кравця, екссуддю утримували українські спецслужби.

Нагадаємо, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.

Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і переконували, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.