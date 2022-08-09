Відтепер застосунок "Дія" прийматиме інформацію про житло, яке було зруйноване російськими загарбниками ще з 2014 року.

Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.

Кабінет міністрів України розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії Росії проти України.

До процесу долучили застосунок “Дія”. Якщо раніше через “Дію” українці могли подавати інформацію лише про житло, яке було знищене за період повномасштабного вторгнення РФ. То зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом ще з 19 лютого 2014 року.

У Мінреінтеграції наголосили на тому, що подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок “Дія” у розділі “Пошкоджене майно”. Проте це можна також зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.

Нагадаємо, що в Україні уряд затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, яких завдали житлу українців російські війська. Відтак кожен громадян, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде мати цифровий документ. Він буде підтверджувати завдані збитки.