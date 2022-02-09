Про нові функції повідомляється на Diia Summit 2022.

Для того, аби додати цифрову довідку до застосунку потрібно вказати тип, мету запиту, місце народження, контактні дані та ПІБ російською мовою.

Згідно з даними Мінцифри, її щороку замовляють близько мільйона українців тому, вона необхідна для військкоматів, працевлаштування тощо.

Вимогу введення прізвища, ім’я, по батькові російською мовою у застосунку пояснили тим, що персонально-довідковий облік почали вести ще за радянських часів. А тоді процесуальні документи складали переважно російською мовою.

Знімок екрану застосунку “Дія”

Знімок екрану застосунку “Дія”

Також на Diia Summit 2022 зазначили, що у додатку з’явилася нова функція опитування. За словами Президента України Володимира Зеленського, оновлення спрямовне на те, щоб українці могли впливати на державні рішення. Відповівши на запитання в додатку, українці зможуть обрати назву для іншої нової програми, за якою вакциновані пенсіонери отримуватимуть смартфон. Обрати можна із трьох варіантів: “єСмартфон”, “БабусяФон”, “єДідусь та єБабуся”.

Разом з цим в Україні з’явилася “Дія.City” для розвитку IT-галузі та оподаткування. Завдяки новій функції має збільшитися приріст ВВП України з 4% до 10%, а доходи – до 16,5 мільярдів доларів.

На саміті зазначається, що МВС спільно з Мінцифрами запровадили функцію шерингу документів. Відвідувачі сервісних центрів МВС мають змогу пред’явити електронний паспорт у застосунку та поділитися його цифровою копією під час замовлення чи отримання відповідних послуг.