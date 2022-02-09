Про нові функції повідомляється на Diia Summit 2022.
Для того, аби додати цифрову довідку до застосунку потрібно вказати тип, мету запиту, місце народження, контактні дані та ПІБ російською мовою.
Згідно з даними Мінцифри, її щороку замовляють близько мільйона українців тому, вона необхідна для військкоматів, працевлаштування тощо.
Вимогу введення прізвища, ім’я, по батькові російською мовою у застосунку пояснили тим, що персонально-довідковий облік почали вести ще за радянських часів. А тоді процесуальні документи складали переважно російською мовою.
Також на Diia Summit 2022 зазначили, що у додатку з’явилася нова функція опитування. За словами Президента України Володимира Зеленського, оновлення спрямовне на те, щоб українці могли впливати на державні рішення. Відповівши на запитання в додатку, українці зможуть обрати назву для іншої нової програми, за якою вакциновані пенсіонери отримуватимуть смартфон. Обрати можна із трьох варіантів: “єСмартфон”, “БабусяФон”, “єДідусь та єБабуся”.
Разом з цим в Україні з’явилася “Дія.City” для розвитку IT-галузі та оподаткування. Завдяки новій функції має збільшитися приріст ВВП України з 4% до 10%, а доходи – до 16,5 мільярдів доларів.
На саміті зазначається, що МВС спільно з Мінцифрами запровадили функцію шерингу документів. Відвідувачі сервісних центрів МВС мають змогу пред’явити електронний паспорт у застосунку та поділитися його цифровою копією під час замовлення чи отримання відповідних послуг.
- Зокрема в Україні вакциновані люди від 60 років зможуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф для користування ним. Очікується, що програму запустять навесні.
- #Букви зібрали для вас реакцію соцмереж на нову програму з надання безплатних смартфонів вакцинованим українцям віком від 60 років, анонсовану на Diia Summit 2022.
- Також українці, які вже щепились бустерною дозою вакцини проти коронавірусу, відтепер можуть отримати відповідний сертифікат у застосунку “Дія”.
- #Букви вже розповідали які переваги цифрового паспорта у “Дії” та як ним користуватися.