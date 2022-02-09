На Diia Summit 2022 Міністерство цифрової трансформації презентувало нові функції в мобільному додатку "Дія". Зокрема тепер можна отримати довідку про несудимість. Однак прізвище, ім'я, по батькові потрібно вказати російською мовою.

Про нові функції повідомляється на Diia Summit 2022.

Для того, аби додати цифрову довідку до застосунку потрібно вказати тип, мету запиту, місце народження, контактні дані та ПІБ російською мовою.

Згідно з даними Мінцифри, її щороку замовляють близько мільйона українців тому, вона необхідна для військкоматів, працевлаштування тощо.

Вимогу введення прізвища, ім’я, по батькові російською мовою у застосунку пояснили тим, що персонально-довідковий облік почали вести ще за радянських часів. А тоді процесуальні документи складали переважно російською мовою.

Також на Diia Summit 2022 зазначили, що у додатку з’явилася нова функція опитування. За словами Президента України Володимира Зеленського, оновлення спрямовне на те, щоб українці могли впливати на державні рішення. Відповівши на запитання в додатку, українці зможуть обрати назву для іншої нової програми, за якою вакциновані пенсіонери отримуватимуть смартфон. Обрати можна із трьох варіантів: “єСмартфон”, “БабусяФон”, “єДідусь та єБабуся”.

Разом з цим в Україні з’явилася “Дія.City” для розвитку IT-галузі та оподаткування. Завдяки новій функції має збільшитися приріст ВВП України з 4% до 10%, а доходи – до 16,5 мільярдів доларів.

На саміті зазначається, що МВС спільно з Мінцифрами запровадили функцію шерингу документів. Відвідувачі сервісних центрів МВС мають змогу пред’явити електронний паспорт у застосунку та поділитися його цифровою копією під час замовлення чи отримання відповідних послуг.