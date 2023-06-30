Російські ЗМІ повідомляють, що популярний застосунок для знайомств Tinder більше не працює на території РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Ще на початку травня 2023 року власник Tinder Match Group заявив, що компанія покине Росію до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини.

“Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року”, – мовилось у звіті.

За даними росЗМІ, сьогодні, 30 червня, застосунок більше працює у Росії. Більш того, він зник з магазинів застосунків Google Play та App Store у Росії.

Зазначається, що ті, хто встиг завантажити Tinder можуть увійти в обліковий запис, проте шукати знайомства вже не вдасться, адже при спробі свайпати анкети з’являється повідомлення про помилку.