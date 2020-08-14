Про це пише Forbes.
Так, дослідники в галузі безпеки з португальської компанії Char49 виявили в застосунку чотири вади, які можна було використовувати з “руйнівними наслідками”.
Це означає, що успішна атака через спеціальний застосунок, який хакер обманом міг змусити встановити користувача, дала б йому змогу відстежувати місце розташування пристрою, отримувати дані про дзвінки та текстові повідомлення, блокувати пристрій за допомогою коду і видаляти всі дані.
Дослідники Char49 повідомили про ці вразливості Samsung. Компанія вирішила, що вони є дуже серйозними і вже виправила.
- Американська компанія ZecOps, що працює у сфері кібербезпеки виявила в пристроях Apple вразливість, яка дозволяла хакерам красти дані.