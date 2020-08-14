У застосунку Find My Mobile, встановленому на пристроях Samsung для допомоги пошуку загублених телефонів, виявили небезпечні уразливості. Компанія їх вже виправила.

Про це пише Forbes.

Так, дослідники в галузі безпеки з португальської компанії Char49 виявили в застосунку чотири вади, які можна було використовувати з “руйнівними наслідками”.

Це означає, що успішна атака через спеціальний застосунок, який хакер обманом міг змусити встановити користувача, дала б йому змогу відстежувати місце розташування пристрою, отримувати дані про дзвінки та текстові повідомлення, блокувати пристрій за допомогою коду і видаляти всі дані.

Дослідники Char49 повідомили про ці вразливості Samsung. Компанія вирішила, що вони є дуже серйозними і вже виправила.