Відтепер через застосунок "Повітряна тривога" користувачі зможуть отримувати сповіщення про початок та завершення хімічної й радіаційної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У повідомленні зазначається, що користувачі застосунку будуть отримувати сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог. Серед них: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза та радіаційна небезпека.

У Мінцифри зауважили, що для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Нагадаємо, що у липні речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що в Україні розглянуть можливість цифровізації окремих елементів процесу взяття на військовий облік.

Під час відповіді на запитання щодо можливого осучаснення процедури взяття громадян на військовий облік він зазначив, що у нас є загальна політика держави – це “країна у смартфоні”, тому таке питання, як облік військовозобов’язаних, надалі також може бути, принаймні на перших кроках, частково переведено в цифровий режим з використанням “Дії”.