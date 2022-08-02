Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
У повідомленні зазначається, що користувачі застосунку будуть отримувати сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог. Серед них: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза та радіаційна небезпека.
У Мінцифри зауважили, що для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.
Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Нагадаємо, що у липні речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що в Україні розглянуть можливість цифровізації окремих елементів процесу взяття на військовий облік.
Під час відповіді на запитання щодо можливого осучаснення процедури взяття громадян на військовий облік він зазначив, що у нас є загальна політика держави – це “країна у смартфоні”, тому таке питання, як облік військовозобов’язаних, надалі також може бути, принаймні на перших кроках, частково переведено в цифровий режим з використанням “Дії”.
- Міністерство цифрової трансформації створює англомовне цифрове видання UNITED24 для того, щоб показати світові, чим живе Україна.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України запроваджує проєкт IT Generation для того, щоб українці могли здобути безоплатну та якісну ІТ-освіту.
- У липні стало відомо про те, що в Україні застосунок Google Pay стане Google гаманцем (Google wallet) і підтримуватиме нові цифрові елементи.