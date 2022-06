Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані воєнної розвідки.

Активність російських окупантів у повітрі залишається високою над Донбасом. Адже російська авіація завдає потужні удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.

“Нездатність Росії знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту, обмежила її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам. Саме це й сприяло поразці у просуванні на Київ”, – йдеться у повідомлені міністерства оборони Великої Британії.

Російська повітряна діяльність здебільшого обмежувалася ударами в глибину з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень.

Проте ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт. Тому російські запаси високоточних керованих ракет вичерпалися.

“З переміщенням оперативного фокуса на Донбас, російські війська змогли збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого просування. Вони поєднували авіаудари та масований артилерійський вогонь”, – зазначає Міноборони Великої Британії.

Також у британському Міноборони наголошують на тому, що саме застосування авіаційних і артилерійських ударів стало головною причиною останніх тактичних успіхів Росії у регіоні.

Поширене використання російськими загарбниками некерованих боєприпасів призвело до руйнування населених пунктів на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 June 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022