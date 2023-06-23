У Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції, в якій пропонується розцінювати застосування ядерної зброї Росією проти України як напад на країни НАТО.

Джерело: “Голос Америки”.

Резолюцію зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

“Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО”, – заявив Грем під час пресконференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.

Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи.

“І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО”, – зазначили сенатори.

Демократ Блументал додав, що у міру того, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію.

За його словами, будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки не лише для здоров’я українців, але й також для сусідніх країн НАТО. Польща – під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям.

Блументал пояснив, що це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовикам: “вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО”.

“Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону – ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, залучає наші зобов’язання, коли йдеться про ворожу силу”, – зазначив демократ Річард Блументал.