Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, але й на інші країни, зокрема на Чорноморський регіон.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю ITV News.

За його словами, Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Адже таким чином РФ намагатиметься зупинити наступ українських захисників й знищити Україну.

“Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі”, – сказав Вадим Скібіцький.

Крім того, він додав, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути на Польщу, Туреччину й Болгарію.

Варто зазначити, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна щодо можливого застосування проти України хімічної або ядерної зброї. За словами американського лідера, якщо Кремль на це наважиться – це матиме серйозні наслідки для всього режиму Путіна.

Байден зауважив, що ескалація війни в Україні із застосуванням хімічного чи ядерного озброєння призведе до серйозних наслідків для Росії та російської влади.

“Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни на щось, чого не було з часів Другої світової”, – наголосив американський президент.

Очільник Білого дому не став розповідати, які саме наслідки чекатимуть Росію, а лише зауважив, що вони точно будуть.

“Це матиме наслідки. Вони (російська влада – ред.) стануть найбільшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли. І, залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначено відповідь”, – додав Байден.