Важливість нейропротекторної терапії у гострому періоді інсульту підтверджено в різних дослідженнях.

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Отримано дані про позитивну дію багатьох лікарських засобів, але ефективність жодного з них повністю не підтверджено при ішемічному інсульті (інфаркті мозку). Але при цьому ураженні головного мозку виявлено низку змін, які передбачають призначення медикаментів із нейропротекторною дією.

Значний інтерес у сучасних фахівців викликає Цераксон. Сьогодні це єдиний препарат, позитивний ефект якого відзначено у Європейських рекомендаціях щодо ведення пацієнтів з ішемічним інсультом.

Особливості “Цераксону”

Діючою речовиною лікарського засобу є цитиколін — сполука, яка в нормі синтезується в організмі людини та міститься в усіх її клітинах.

Ефективність та безпечність лікування препаратом при різних захворюваннях нервової системи вже доведено у численних контрольованих дослідженнях. А нейропротекторні властивості “Цераксону” при гострій стадії ішемічного інсульту наразі активно вивчають у США, Японії та кількох європейських країнах. Найбільші контрольовані дослідження проведено у Сполучених Штатах Америки.

Протягом 6 тижнів проводилося лікування, наступні 6 тижнів — ретельне спостереження за пацієнтами. Оцінювали виразність неврологічного дефіциту за:

шкалою тяжкості інсульту;

ступенем інвалідності;

регресом порушень когнітивних функцій.

Через 12 тижнів за всіма переліченими критеріями у групі цитиколіну відзначено суттєве поліпшення (зокрема дуже хороше відновлення), на відміну від групи плацебо.

За період спостереження не зареєстровано жодного випадку повторного інсульту, інфаркту міокарда та інших судинних епізодів і летальних випадків.

Наявна доказова база дає підстави рекомендувати препарат при:

ішемії;

гіпоксії;

інсультах;

черепно-мозкових травмах;

інших гострих порушеннях мозкового кровообігу та їхніх наслідках.

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