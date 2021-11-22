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Отримано дані про позитивну дію багатьох лікарських засобів, але ефективність жодного з них повністю не підтверджено при ішемічному інсульті (інфаркті мозку). Але при цьому ураженні головного мозку виявлено низку змін, які передбачають призначення медикаментів із нейропротекторною дією.
Значний інтерес у сучасних фахівців викликає Цераксон. Сьогодні це єдиний препарат, позитивний ефект якого відзначено у Європейських рекомендаціях щодо ведення пацієнтів з ішемічним інсультом.
Особливості “Цераксону”
Діючою речовиною лікарського засобу є цитиколін — сполука, яка в нормі синтезується в організмі людини та міститься в усіх її клітинах.
Ефективність та безпечність лікування препаратом при різних захворюваннях нервової системи вже доведено у численних контрольованих дослідженнях. А нейропротекторні властивості “Цераксону” при гострій стадії ішемічного інсульту наразі активно вивчають у США, Японії та кількох європейських країнах. Найбільші контрольовані дослідження проведено у Сполучених Штатах Америки.
Протягом 6 тижнів проводилося лікування, наступні 6 тижнів — ретельне спостереження за пацієнтами. Оцінювали виразність неврологічного дефіциту за:
- шкалою тяжкості інсульту;
- ступенем інвалідності;
- регресом порушень когнітивних функцій.
Через 12 тижнів за всіма переліченими критеріями у групі цитиколіну відзначено суттєве поліпшення (зокрема дуже хороше відновлення), на відміну від групи плацебо.
За період спостереження не зареєстровано жодного випадку повторного інсульту, інфаркту міокарда та інших судинних епізодів і летальних випадків.
Наявна доказова база дає підстави рекомендувати препарат при:
- ішемії;
- гіпоксії;
- інсультах;
- черепно-мозкових травмах;
- інших гострих порушеннях мозкового кровообігу та їхніх наслідках.
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