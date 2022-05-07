Сьогодні вранці у Києві навпроти Бессарабського ринку встановили тимчасову інсталяцію, що присвячена президенту РФ Володимиру Путіна та має назву "Zaстрелись".

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятник, зроблений з іржавого металу, демонструє обличчя людини, яка тримає пістолет, спрямовуючи його собі до рота. Він розташований на початку бульвару Шевченка, де колись стояла постать Леніна.









«Zастрелись»: У Києві з’явилася інсталяція, присвячена Путіну // 5 фото

Автором роботи є скульптор із Харкова, на ім’я Дмитро Ів. Його роботи знаходяться у музеях та приватних колекціях України та Європи.

Висота пам’ятника близько чотири метри. На інсталяції зазначено, що “Історія знає, у військових злочинців два путі — суд або…Путлер, натяк зрозумілий ?”.