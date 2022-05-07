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Пам’ятник, зроблений з іржавого металу, демонструє обличчя людини, яка тримає пістолет, спрямовуючи його собі до рота. Він розташований на початку бульвару Шевченка, де колись стояла постать Леніна.
«Zастрелись»: У Києві з’явилася інсталяція, присвячена Путіну // 5 фото
Автором роботи є скульптор із Харкова, на ім’я Дмитро Ів. Його роботи знаходяться у музеях та приватних колекціях України та Європи.
Висота пам’ятника близько чотири метри. На інсталяції зазначено, що “Історія знає, у військових злочинців два путі — суд або…Путлер, натяк зрозумілий ?”.
- Нагадаємо, що сьогодні російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Зокрема над Полтавською областю було збито ворожу ракету.
- Також українців попередили, що 8 та 9 травня є загроза масованих ракетних обстрілів українських міст з боку російського агресора.