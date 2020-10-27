Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ковалів, також захворіли її чоловік та діти.

“Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною. Вірус дуже близько, поруч з нами“, – зазначила вона.

Заступниця керівника ОПУ додала, що почувається задовільно та знаходиться під наглядом лікаря.

“Як і передбачено санітарно-епідеміологічними заходами, повідомили усіх, з ким контактували протягом минулого тижня. Перебуваємо на самоізоляції“, – резюмувала вона.