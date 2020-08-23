Про це повідомляє посольство США в Україні.
“Заступник держсекретаря Стівен Е. Біген відвідає Вільнюс, Литва; Москву, Росія; Київ, Україна впродовж 24–27 серпня та зустрінеться з вищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних та міжнародних питань”, – йдеться в заяві.
Після цього, 27 серпня, Біген вирушить до Відня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою та правами людини.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська у понеділок, 24 серпня, зустрінеться з представником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Зустріч відбудеться у столиці Литви, куди Тихановська виїхала після президентських виборів.
Перший заступник американського держсекретаря Стівен Біген планує обговорити з Тихановською питання щодо владнання кризи, яка виникла в Білорусі через суперечливі результати виборів.
“Дипломат зупиниться у Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, яке б запобігло російському втручанню”, – додали в агентстві.
Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- 21 серпня від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни була подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.