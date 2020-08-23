Про це повідомляє посольство США в Україні.

“Заступник держсекретаря Стівен Е. Біген відвідає Вільнюс, Литва; Москву, Росія; Київ, Україна впродовж 24–27 серпня та зустрінеться з вищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних та міжнародних питань”, – йдеться в заяві.

Після цього, 27 серпня, Біген вирушить до Відня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою та правами людини.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська у понеділок, 24 серпня, зустрінеться з представником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Зустріч відбудеться у столиці Литви, куди Тихановська виїхала після президентських виборів.

Перший заступник американського держсекретаря Стівен Біген планує обговорити з Тихановською питання щодо владнання кризи, яка виникла в Білорусі через суперечливі результати виборів.

“Дипломат зупиниться у Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, яке б запобігло російському втручанню”, – додали в агентстві.

Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.