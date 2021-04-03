Про це повідомляє The Guardian.

Записи з щоденника Дункана зібрали в книгу “The Thick of It”. Раніше чиновник працював в міністерстві закордонних справ Британії. Протягом 18 років він був представником Консервативної партії. У книзі описана його робота протягом останніх чотирьох років в британському парламенті.

Дункан був одним з перших чиновників уряду Терези Мей, який подав у відставку, як тільки стало відомо, що на Даунінг-стріт тепер буде Джонсон. В той момент Дункан був заступником голови британського МЗС. Звільняючись, чиновник пояснив своє рішення тим, що не хотів би “постійно висловлюватися” (про дії Джонсона, – ред.).

Зокрема, там розказано про те, як змінився уряд і Борис Джонсон став прем’єр-міністром.

“Він – міжнародна пляма на нашій репутації”, – написав він на одній зі сторінок щоденника.

У щоденниках Дункан також цитує критику Джонсона з боку нинішнього міністра підприємництва, енергетики та промислової стратегії Британії Квасі Квартенга.

У записі від 29 березня 2017 року Дункан написав, що зіткнувся з Квартенгом в Нью-Палас-Ярд у Вестмінстері.

“Він говорив, що Борис не розуміє цінність дипломатії. Дипломатія – це не просто приємні розмови з друзями, а те, як ви взаємодієте з тими, кому незручно”, – написав він.

До липня 2018 року Джонсон був міністром закордонних справ Британії. Після відставки, за словами Дункана, Джонсон “потребував розголосу, як наркоман кокаїну”. При цьому, Джонсон хотів, щоб про нього писали тільки добре, намагаючись впливати на те, як ЗМІ формулюють заголовки.

У записі, зробленому у вересні 2017 року, Дункан зазначив, що Джонсон “зневажав” свою попередницю Терезу Мей.

Дункан стверджує, що посварився з Джонсоном через повідомлення в пресі про те, що дипломати сприймають його як “міжнародний жарт”. За його словами, Джонсон переживав про те, що представники ЄС “не сприймали його серйозно”. Тоді заступник порадив йому “подивитися в довбане дзеркало”.

Крім Джонсона, Дункан активно критикував у своїх записах Терезу Мей. Він назвав її “наляканим кроликом, вирізаним з картону”, а також писав, що її “соціальні навички – нижче нуля”.

Міністра внутрішніх справ Пріті Пател він назвав “нікчемою, повним і абсолютним кошмаром, Злою Відьмою Уітема (місто в Англії)”.