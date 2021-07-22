Заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката затримали після отримання останньої частини хабара в розмірі 1 млн 50 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що неправомірну вигоду вони вимагали від директора комунального підприємства за те, щоб той міг залишитися на посаді.

Хабар зловмисникам передавали частинами. Після отримання останнього траншу у 350 тисяч грн учасників злочину й викрили.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Перевіряється інформація про причетність до вчиненого злочину інших людей.

Більше деталей у НАБУ обіцяють повідомити згодом.

Зазначимо, що з грудня 2020 року Харківську облраду очолює член партії “Слуга Народу” Артур Товмасян. Як повідомляють правоохоронці, затримали саме одного з його заступників. Кого саме, наразі не уточнюють.