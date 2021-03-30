Про це йдеться в його декларації про доходи за 2020 рік.

Так, згідно з декларацією за 2020 рік Головатий з 22 липня 2010 року володіє храмом Української православної церкви Київського патріархату в селищі Вільшана (Черкаська область) площею в 201 кв. м.

Вартість храму не вказана.

Також заступник голови КСУ задекларував земельну ділянку в цьому селищі.

Також Головатий задекларував житловий будинок площею 464 м² та чотири земельні ділянки в селі Оленівка Фастівського району Київської області, дві квартири в Києві площею 142 м² і 96 м² та 50% власності на житловий будинок у Смілі Черкаської області.

Крім того, Головатий володіє 33% корпоративних прав на Бібліотеку правової літератури.

Згідно з декларацією, у КСУ за 2020 рік суддя отримав 3 млн 74 тис. грн зарплати.

Також Головатий вказав у декларації 25 тис. грн, 15 тис. євро і $10 тис. готівкою, а також 667 тис. грн, 8,6 тис. євро і $735 на банківських рахунках.