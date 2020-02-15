Про це в коментарі #Буквам сказав заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов на з’їзді партії “Слуга народу”.

“Це рішення, яке ми не хочемо анонсувати, поки ми його не реалізуємо”, – відповів Трофімов на питання про долю ДАБІ.

Він також назвав цей орган занадто корумпованим.

На уточнення, чи буде ДАБІ ліквідована, Трофімов відповів:

“Звичайно. Це перше. Крім того, будуть ще й покарані ті, хто брав участь у так званому продажу квитків”.

Трофімов нагадав про дії правоохоронних органів, які вже вчиняються з цього питання, і зазначив, що Офіс президента цьому сприятиме.

Заступник голови Офісу президента також підтвердив, що у нього є радник Володимир Родін.

На питання, чи знає він про публікації, де Родіна пов’язують з людьми, які брали участь у будівельних схемах часів президента-втікача Віктора Януковича, Трофімов відповів, що “такі статті ставлять і знімають за 300 доларів”.

“Щойно наступаєш на хвіст якимось корупціонерам, так і з’являються такі статті”, – сказав Трофімов.

Раніше ідею про можливу ліквідацію ДАБІ на нараді з представниками будівельної галузі озвучив прем’єр Олексій Гончарук. Там же представники галузі поскаржилися, що у виконувачки обов’язків голови ДАБІ Олени Костенко радниками працюють Сергієнко й Воробйов, які працювали ще за Януковича.

Олександр Сергієнко в 2012-2014 роках очолював Управління дозвільних процедур ДАБІ, а Воробйов був його заступником. Їх обох пов’язували з Сергієм Кучером – главою київської ДАБІ, Януковичем-молодшим і Рибаком-молодшим (син тодішнього голови Верховної Ради).

30 січня 2020 року детективи Національного бюро повідомили про підозру колишньому головному архітектору міста Києва та генеральному директору компанії-забудовника в нанесенні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці.