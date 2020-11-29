Заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака — Олег Татаров виступив за звільнення Артема Ситника з посади очільника НАБУ. Офіс відхрестився від його заяв.

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У суботу, 28 листопада, видання “Закон і Бізнес” опублікувало коментар Олега Татарова з приводу урядової ініціативи, спрямованої на збереження за Артемом Ситником посади директора Національного антикорупційного бюро України до призначення нового очільника.

У своєму коментарі Татаров, наголосивши на тому, що висловлює свою лише власну думку з цього приводу, заявив, що Ситник має піти з посади, оскільки саме він є “коріння проблем”.

“НАБУ — це не українська історія, яка на жаль знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник”, — цитує Татарова видання.

Передаючи слова заступника Єрмака, видання зазначає, що, на його переконання, Ситник “не має морального права” очолювати НАБУ, оскільки був визнаний корупціонером за рішенням суду, а його призначення було визнано незаконним Конституційним судом.

На додаток, Татаров виступив за притягнення Ситника до відповідальності за ще одним фактом.

“Зокрема слідчі дійшли висновку, що ще будучи адвокатом, він готував проєкти рішень судів, які потім оголошувалися слово в слово в судових засіданнях. Також він готував та направляв електронною поштою проєкти процесуальних документів слідчих та прокурорів, які потім ними підписувалися. Це було офіційно за судовим рішенням задокументовано, тобто є доказом у кримінальному провадженні. Ця справа має розслідуватися, а суспільство бути проінформованим про його подробиці”, — заявив він.

На думку заступника голови Офісу, з “зовнішніх джерел впливу” ведеться боротьба заради збереження за Ситником посади, і це “дискредитує правоохоронну систему”.

“На моє особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи з урахуванням виключно українських інтересів”, — резюмував Татаров.

Вже у неділю, 29 листопада, Офіс президента прокоментував заяву Татарова, наголосивши, що це є його особистою думкою.