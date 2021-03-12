В Україні немає міністерства, у якого не було би проблем з Європейським судом з прав людини.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

“Коли ЄСПЛ ухвалив рішення щодо мораторію (а це було за уряду Гройсмана), я зібрав робочу групу і спитав, що з ним робити. Адже були якісь проєкти законів, які подавав Кабмін. І реакція була дуже цікава: Мінагрополітики не прийшло, бо заявило що до землі не має жодного відношення. Натомість прийшов Геокадастр і сказав, що у них все нормально, а ЄСПЛ просто “помилився“, – розповів Ліщина.

“І в цей момент я зрозумів, що Україні треба окрема комісія. В яку ввійдуть міністри та їхні заступники. Аби їм ставили завдання і вони їх виконували. Давали нормальні пояснення замість фраз “ЄСПЛ помилився“, – зазначив заступник міністра.

За його словами, поки що в згаданої комісії було лише два засідання.

“На першому говорили про найбільшу проблему – невиконання судових рішень. Розробили план дій і тепер спробуємо його прийняти на рівні уряду. Друге засідання було щодо катувань у правоохоронних органах. Знову ж таки: ми допомогли Офісу генпрокурора розробляти стратегію і план дій. Зараз намагаємося затвердити цей документ на Кабміні. Але загалом ситуація із кількістю проблем, на які звертає увагу ЄСПЛ, стала кращою“, – розповів Ліщина.

Він також додав, що зараз в України 500 проблемних питань з ЄСПЛ.