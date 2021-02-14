Заступник прессекретарки Білого дому Ті Джей Дакло, який погрожував журналістці, подав у відставку.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Ми прийняли відставку Ті Джея Дакло після обговорення з ним”, – заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Дакло опублікував заяву в Twitter, в якій сказав: “Я знаю, що це було жахливо. Я знаю, що не можу забрати свої слова назад. Але я також знаю, що можу отримати з цього уроки і домогтися більшого”.

Ще в п’ятницю, 12 лютого, Білий дім відсторонив Дакло на один тиждень без нарахування зарплати. Причиною такого рішення стали погрози журналістці видання Politico Тарі Палмері, яка запитала Дакло про його романтичні стосунки з репортером новинного агентства Axios Алексі Маккаммонд.

У Axios повідомили Politico, що Маккаммонд розповіла про свої стосунки з Дакло в листопаді 2020 року і після цього її “забрали від тем про Байдена”. Але Палмері зазначила, що Маккаммонд все ж висвітлювала роботу віцепрезидентки Камали Гарріс.

Дакло заявив журналістці Politico, що “знищить” її і її репутацію, якщо вона опублікує статтю.

Джен Псакі сказала, що її заступник Дакло приніс вибачення журналістці Politico.