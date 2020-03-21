Про це в коментарі місцевому виданню Depo.Харків повідомила прессекретарка депутата Вікторія Петрухіна.
Вона зазначила, що вчора, 20 березня, захворювання на COVID-19 було підтверджене у дружини заступника голови Харківської облради – 37-річної Вікторії Скоробагач.
“Вона вдома на самоізоляції, почуває себе добре. Вчора ще раз здала тест”, – повідомила Петрухіна.
Проте, за її словами, самого Скоробагача вчора госпіталізували в Києві.
“Він став гірше себе почувати, увечері вчора його госпіталізували. Почуває себе не дуже”, – сказала вона.
Прессекретарка додала, що наразі у Скоробагача не підтверджений вірус COVID-19, проте вчора він ще раз здав аналізи.
Нагадаємо, у Харківській області зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19.
- Станом на 23 годину 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Вранці п’ятниці було відомо лише про 26 пацієнтів лабораторно підтверджених випадків COVID-19.