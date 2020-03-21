Заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача, у дружини якого напередодні підтвердили інфікування коронавірусом, госпіталізовали до лікарні через погіршення самопочуття.

Про це в коментарі місцевому виданню Depo.Харків повідомила прессекретарка депутата Вікторія Петрухіна.

Вона зазначила, що вчора, 20 березня, захворювання на COVID-19 було підтверджене у дружини заступника голови Харківської облради – 37-річної Вікторії Скоробагач.

“Вона вдома на самоізоляції, почуває себе добре. Вчора ще раз здала тест”, – повідомила Петрухіна.

Проте, за її словами, самого Скоробагача вчора госпіталізували в Києві.

“Він став гірше себе почувати, увечері вчора його госпіталізували. Почуває себе не дуже”, – сказала вона.

Прессекретарка додала, що наразі у Скоробагача не підтверджений вірус COVID-19, проте вчора він ще раз здав аналізи.

Нагадаємо, у Харківській області зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19.