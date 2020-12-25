Заступники голови Національного банку України Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб позиваються до Ради регулятора з вимогою визнати протиправними і скасувати догани, які вони отримали після коментаря журналістам.

Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло два позови, зокрема, і щодо оскарження рішень Ради НБУ про порушення трудової дисципліни Катериною Рожковою та Дмитром Сологубом”, – йдеться в повідомленні.

У зазначених позовах, ОАСК просять визнати протиправними та скасування рішення Ради Національного банку України, що датовані жовтнем 2020 року, про надання оцінки діям першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.

Водночас, позивачі просять суд визнати протиправним і скасувати рішення Ради НБУ про порушення ними трудової дисципліни.

Наразі ОАСК вирішує питання про відкриття проваджень за цими позовами.

Зазначимо, що раніше глава представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман на фоні винесення доган першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику Дмитру Сологубу закликав владу дотримуватися принципів управління Національним банком України (НБУ).