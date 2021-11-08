Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив його адвокат Микол Полозов.

Як сповіщалося, на початку вересня окупаційна влада висунула Джелялову звинувачення. Його підозрюють у скоєнні диверсії в складі організованої групи. Ці звинувачення підпадають під п. “а”, частини 2 ст. 281 КК РФ і передбачають покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі. Також його звинуватили у незаконному придбанні, передаванні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв у складі організованої групи за частиною 4 ст. 222.1 КК РФ. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

За словами Полозова, тепер Джелялова звинуватили й у нібито незаконному перевезенні через митний кордон вибухового пристрою, що було вчинено організованою групою (ч. 3 ст. 226.1 Кримінального кодексу Російської Федерації). Санкції згаданої статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

“Після пред’явлення нового звинувачення був допит як обвинуваченого. Однак Наріман, як і раніше, скористався правом обвинуваченого не давати свідчень”, — сповістив адвокат.

Крім цього, за словами адвоката, Джелялову не передають листи.

“Про події зовнішнього світу він зараз може дізнаватися лише через адвокатів”, — додав Полозов.

Що стосується стана Джелялова, адвокат зазначив, що він задовільний.

“До початку слідчих дій мені з моєю колегою адвокаткою Еміне Авамілевою вдалося поспілкуватися з Наріманом наодинці. Стан здоров’я у нього задовільний. Настрій гарний, настрій бадьорий. Він повідомив, що у четвер його перевезли з 15-го відділення психіатричної лікарні, де він перебував на експертизі, назад до СІЗО. До тієї ж камери на спецблоці, де він перебував до експертизи. Навіть співкамерник залишився тим самим”, — зазначив він.