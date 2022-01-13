До бази Центру "Миротворець" внесли заступника генерального прокурора Олексія Симоненка, який підписав підозру лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку. До списку також потрапили прокурори та слідчий ДБР, які займались цією справою.

Відповідну інформацію опублікувано на сайті бази “Миротворець”.

“Заступник генпрокурора Симоненко Олексій Юрійович, перебуваючи у змові з групою невстановлених осіб, усвідомлюючи злочинність своїх діянь, взяв участь у фальшуванні так званої доказової бази за звинуваченням у держзраді президента України Порошенка. Користуючись короткочасною відсутністю генерального прокурора України, грубо порушивши присягу та законодавство України, підписав сфабриковану підозру про злочин Петру Порошенку”, – йдеться у повідомленні.

Заступник Ірини Венедіктової Олексій Симоненко має звання “заслуженого юриста”, декілька медалей та ордени, якими його нагородив президент-втікач Віктор Янукович.

Крім того до бази потрапили старший слідчий в ОВС ДБР Максим Дзвоник, який підписав клопотання про застосування щодо Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також і прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, Юрій Бєлкін, який повідомив про підозру.

У базі є інформація й щодо прокурорів Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна та Олексія Бондаренка, які займалися справою Порошенка.

Нагадаємо Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова взяла відпустку на один день 20 грудня. Саме на ту дату, якою була підписано повідомлення про підозру п’ятому президенту, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку. Тоді Симоненко і підписав підозру, хоча відповідно до закону за відсутності Генерального прокурора його обов’язки має виконувати перший заступник Генпрокурора.