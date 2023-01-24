Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення. Указ про звільнення вже підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Тимошенко опублікував своє фото з заявою у якій просить звільнити його за власним бажанням.

Тимошенко подякував президенту України Володимиру Зеленському “за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини”.

Також він висловив подяку очільникам обласних військових адміністрацій, мерам міст, директорату з питань регіональної політики ОПУ, українцям, ЗСУ та своїй сім’ї.

“Честь маю! До зустрічі. З повагою, Кирило Тимошенко”, – резюмував він.

На сайті президента України вже з’явився відповідний указ № 28/2023 про звільнення Тимошенка з посади Заступника Керівника Офісу Президента України

“Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою”, – мовиться в указі.

Варто зазначити, що чутки про звільнення Кирила Тимошенка почали розповсюджуватись ще минулого тижня.

Зокрема про це писали деякі ЗМІ, а також народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

Водночас сам Тимошенко у коментарі Детектор медіа відмовився коментувати слухи щодо свого звільнення.

Кирило Тимошенко став заступником голови Офісу президента України (на той час Адміністрації президента України) 21 травня 2019 року. Він відповідав за інформаційну політику ОПУ. З 2020 року Тимошенко опікувався регіональною політикою, зокрема, “Великим будівництвом” — однією з наймасштабніших ініціатив президента Зеленського.

Зауважимо, що нещодавно Кирило Тимошенко потрапив у декілька скандалів. Зокрема “Наші гроші” повідомили, що парламентський телеканал “Рада” уклав угоду на виробництво програм для інформаційного марафону “Єдині новини” на 120 мільйонів гривень з компанією “Кінокіт”, яку пов’язують із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

У жовтні 2022 року журналісти-розслідувачі повідомили, що Кирило Тимошенко їздить автомобілем, який передали Україні для гуманітарних цілей. Мовиться про позашляховик Chevrolet Tahoe. Це авто передала Україні компанія General Motors, і його повинні були використовувати, аби вивозити українців із зони активних бойових дій та для інших гуманітарних місій.